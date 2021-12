Libur Nataru, Ganjar Minta Semua Siaga Covid-19

DIPREDIKSIKAN terjadi peningkatan mobilitas warga saat liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) hingga 100 persen dari hari biasa. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan daerah lakukan kesiapsiagaan untuk antisipasi terjadi lonjakan kasus covid-19.

"Sekali lagi saya mohon warga masyarakat tidak melakukan perjalanan jauh dan warga yang ada di Jakarta tidak perlu mudik demikian juga yg ada di Jateng tetap di Jateng saja," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada Media Indonesia Jumat (10/12).

Selama ini, demikian Ganjar Pranowo, warga di seluruh daerah di Jawa Tengah sudah ada kesadaran untuk menjaga prokes, maka selama liburan Nataru diminta lebih disiplin lagi, hal ini untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran hingga meningkatnya kasus covid-19.

Gubernur mengatakan sebagai antisipasi meningkat kasus covid-19 saat ini sedang diakukan percepatan vaksinasini termasuk lansia dan segera vaksin anak-anak setelah ada rekomendasi dari otoritas. "Tempat keramaian akan dijaga ketat dan forkompimda akan bantu mengamankan," jelasnya.

Sebelumnya Direktur Utama PT Jasamarga Semarang Batang Prajudi mengungkapkan diprediksikan terjadi peningkatan arus kendaraan saat liburan Nataru mendatang di ruas tol Semarang-Batang hingga capai 100 persen dari kondisi normal setiap harinya. Pada kondisi normal, lanjut Prajudi, jumlah kendaraan melintas di ruas tol tersebut capai 35.000 per hari dan 42.000 per hari saat akhir pekan, diprediksikan pada liburan Nataru jumlah kendaraan melintas akan meningkat hingga 70.000 per hari, bahkan pada puncaknya capai 100 ribu kendaraan akan melintas.

Mengantisipasi terjadinya lonjakan arus kendaraan, ujar Prajudi, seluruh petugas di jalan tol telah siap siaga untuk mengatur dan mengamankan lalu lintas, termasuk seluruh gerbang tol akan diaktifkan mengantisipasi ketersendatan. "Tidak ada pekerjaan perbaikan selama Nataru," tambahnya. (OL-15)