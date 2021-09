Sukses Integrasikan Dua Lini Bisnisnya, MS Glow Raih Penghargaan

PANDEMI covid-19 yang melanda hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia selama hampir dua tahun terakhir ini memang telah memukul berbagai sektor kehidupan di masyarakat, terutama perekonomian. Banyak pelaku usaha yang memilih menunggu dan melihat situsia agar bisa bertahan dari wabah berkepanjangan itu.

Alhasil hal itu berpengaruh juga pada perekonomian nasional yang cenderung stagnan bahkan sempat minus. Situasinya pun dirasakan bos J99, Gilang Widya Pramana. Bersama istrinya, Shandy Purnamasari, mereka merintis usaha MS Glow Beauty sejak 2013 silam di Malang, Jawa Timur. Kini perusahaan itu telah membuka 12 cabang di beberapa kota-kota besar di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri.

Kebahagiaan Gilang-Shandy semakin lengkap setelah pada Kamis (9/10) MS Glow Beauty meraih penghargaan dalam kategori all-in marketing on multiple platform, di acara Marketeers Omni Brands of the Year 2021. Mereka bahkan sudah mendapatkan reward ini selama dua tahun berturut-turut.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Gilang Widya Pramana dan sang istri yang diserahkan oleh Hermawan Kartajaya yang merupakan founder dari MarkPlus Inc dan Asia Marketing Federation.

“Alhamdulillah dua tahun berturut-turut MS Glow mendapatkan Awards Marketeers Omni Brands," tulis mas Gilang di akun instagramnya.

Penghargaan itu diberikan bagi perusahaan yang mampu mengintegrasikan dua dunia, yaitu offline dan online dengan baik. Gilang juga berharap agar MS Glow Beauty bisa terus tumbuh secara agresif. Untuk itu ia akan selalu memberi nilai lebih di setiap produknya dan tentunya selalu menghadirkan produk terbaru yang mengikuti tren.

Mereka juga komit untuk selalu memaksimalkan produk-produknya dengan menggunakan bahan-bahan yang aman dan tidak mengandung zat berbahaya seperti mercury. Begitu juga dengan klinik. Mereka menggunakan alat-alat yang memiliki kualitas terbaik.

“Prinsipnya, klinik kami adalah selera tinggi, ekonomi pas-pasan. Karena ide awalnya adalah ingin ada klinik yang kualitas Eropa dengan alat-alatb erkualitas tapi harganya nggak mahal”, ujar Shandy.(RO/A-1)