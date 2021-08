BPBD Kota Batu Pastikan Distribusi Oksigen Aman

PEMERINTAH Kota Batu, Jawa Timur, memastikan pasokan oksigen ke rumah sakit (RS) dalam kondisi lancar kendati PPKM level 4 diperpanjang. Distribusi oksigen itu ke RS Karsa Husada, RS Baptis dan RS Hasta Brata melibatkan personel BPBD.

"Distribusi oksigen ke tiga RS rujukan Kota Batu sejak tanggal 18 Juli hingga hari ini," tegas Kepala BPBD Kota Batu Agung Sedayu, Kamis (19/8).

Ia menjelaskan Satgas covid-19 Kota Batu melalui BPBD all out membantu kegiatan tersebut untuk menjaga pasokan oksigen di RS dalam kondisi aman. Petugas mengambil oksigen dari distributor di Kota Malang untuk selanjutnya mengirimkan ke RS. Distribusi oksigen kapasitas 6 meter kubik sebanyak 340-430 tabung per hari. "Hingga saat ini berjalan lancar," katanya.

Kendati kekurangan mobil operasional, tetapi problem itu teratasi. Pasalnya, BPBD Kota Batu menjalin kerja sama dengan BPBD Kabupaten Malang dan Kota Malang dalam penanggulangan bencana. Dengan begitu BPBD saling membantu apabila dibutuhkan. "Bencana tidak mengenal lintas batas," tuturnya.

Hal itu ditunjukkan ketika Gunung Kelud meletus pada 2014 dan gempa bumi pada April 2021 lalu. Personel BPBD Kota Batu membantu pengungsi dan ditugaskan di lokasi terdampak gempa di Kabupaten Malang.

Sementara itu ketersediaan oksigen gratis masa perpanjangan PPKM level 4 hingga 23 Agustus di Bakorwil Malang masih mencukupi kebutuhan. Keluarga pasien covid-19 meminta oksigen di tempat itu tiap hari.

Petugas pelayanan, di antaranya Rizka, Saiful Anwar, Izah, Hendro dan Atok melayani warga. Permintaan oksigen fluktuasi tiap harinya, terkadang 50-100 orang. Setiap warga dibatasi maksimal 2 meter kubik bagi pasien yang terdaftar di info covid. (BN/OL-10)