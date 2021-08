Penyelam Kibarkan Merah Putih di Akuarium Koral Restaurant Bali

Sejumlah penyelam yang merupakan petugas di Koral Restaurant, The Apurva Kempinski Bali, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, melakukan pengibaran bendera Merah Putih di dalam air akuarium restoran tersebut.

"Kegiatan pembentangan bendera di dalam air ini kami lakukan untuk turut memeriahkan perayaan peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia," ujar Public Relations & Marketing Manager The Apurva Kempinski Bali Yoshanna Korompis, Selasa.

Ia mengatakan, Koral Restaurant identik dengan konsep akuarium dengan lebih dari 2.300 ekor ikan yang terdiri dari 63 jenis. Oleh karena itu, pihaknya berinisiatif untuk menggabungkan konsep akuarium itu dengan momentum peringatan HUT RI melalui pengibaran bendera oleh para penyelam.

Tidak hanya mengibarkan bendera di bawah air, dalam kegiatan tersebut para penyelam juga mengenakan seragam petugas upacara.

"Kami harapkan kegiatan pengibaran bendera di dalam air ini juga dapat meningkatkan nasionalisme kami semua," kata Yoshanna Korompis.

Sementara itu, salah seorang penyelam, Wayan Leo mengatakan, pengalaman membentangkan bendera Merah Putih saat peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia di dalam air itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri baginya.

"Kesulitannya memang ada seperti untuk mengatur keseimbangan di dalam air. Selain itu untuk membentangkan bendera Merah Putih ini harus ada dua orang jadi harus mengatur koordinasinya juga," ungkapnya.

Sebelumnya, Koral Restaurant telah dinobatkan sebagai "Picture-Perfect Restaurants" nomor satu di dunia versi Travelers' Choice Best of the Best tahun 2021 di situs TripAdvisor.

Restoran itu mengusung konsep bistronomy atau yang berarti casual fine dining yang dari sisi pengoperasian menggunakan sistem casual dengan tidak ada space ataupun tidak ada jarak antara tamu dengan para tim baik waiter maupun waitress

Bagi pengunjungnya, Koral Restaurant menawarkan sejumlah menu makanan di antaranya yang terdiri dari three course, four course dan five course dengan kisaran harga mulai dari Rp850 ribu per orang. (Ant/OL-12)