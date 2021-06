Staycation Lengkap dan Lezat di Harris & POP! Bandung

BELUM lama ini, Harris & Pop! Hotels Festival Citilink telah menorehkan prestasi yang sangat berarti. Hotel yang berada di Jalan Peta 241 Kota Bandung, Jawa Barat, itu, mendapatkan penghargaan Travelers’ Choice Awards 2021 dari TripAdvisor.

Tidak mau berpuas diri, mulai Juni, hotel ini juga meresmikan penambahan fasilitas area permainan yang dapat dinikmati untuk anak–anak maupun dewasa, sehingga mereka mendapatkan pengalaman staycation yang lebih menyenangkan.

Harris & Pop Bandung ini juga menjadi hotel one stop stay experience yang terintegrasi langsung dengan Festival Citylink Mall. Di lokasi itu, beragam pilihan tenant hadir, dari mulai pusat perbelanjaan, food court, grocery market, area permainan anak hingga bioskop.

Kini, untuk berburu kuliner khas yang lezat, tamu tidak perlu repot lagi. Chef Ansori telah menyiapkan beragam menu baru spesial yang dapat Anda pesan di HARRIS CAFÉ Festival Citylink ataupun langsung dari kamar Anda.

Beragam menu khas Bandung seperti Nasi Tutug Oncom maupun Nasi Goreng Kambing ala HARRIS wajib menjadi pilihan Anda.

Bagi penggemar daging, menu khas Sop Buntut Muda, Rosemary Roasted Chicken atau Mix Grill yang merupakan dari Beef Sirloin, Chicken Breast dan Shrimp yang disajikan dengan kentang dan Brown Sauce.

Pilihan hidangan penutup yang menggiurkan seperti Apple Jealously yang merupakan sajian apple puff pastry yang dipanggang dengan kismis, gula merah dan kayu manis atau hidangan khas Martabak dengan taburan kacang, keju dan cokelat yang nikmat.

Parade Rainbow Mocktails khas HARRIS Festival Citylink, di antaranya Perfect Peach atau Lychee Luv siap menyegarkan Anda saat menikmati fasilitas swimming pool di siang hari.

Khusus periode liburan sekolah kali ini, Harris Festival Citylink

menggulirkan paket Stay and Play yaitu paket menginap dengan akses ke area bermain Joy & Fun atau kredit sebesar Rp100.000 untuk bermain di Game Master Festival Citylink. Harga dibuka mulai dari Rp550.000 per kamar per malam sudah termasuk dengan sarapan pagi untuk 2 orang dewasa dan 1 anak di bawah 6 tahun.

Untuk informasi dan reservasi dapat menghubungi bagian reservasi di 022 6128600 atau kirim pesan di instagram @harriscitylinkbandung. (N-2)