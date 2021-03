Harga Beras masih Stabil di Malang Raya

HARGA beras di Malang Raya meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu, Jawa Timur, stabil kendati cenderung turun dengan jenis bervariasi. Memasuki musim panen, warga bisa membeli beras dengan harga terendah Rp7.700-Rp8.000 per kg di tingkat pedagang. Harga beras itu lebih rendah ketimbang harga pembelian pemerintah (HPP) Rp8.300 per kg.

Pedagang beras di Singosari, Malang, Mak Sri, Senin (22/3), mengatakan kebanyakan warga lebih memilih beras medium Rp9.500 per kg untuk konsumsi rumah tangga. Sedangkan pedagang makanan memilih beras premium Rp11.000 per kg.Adapun pantauan harga beras dalam kemasan di penggilingan padi dijual Rp9.000-Rp9.500 per kg. Di Kota Malang, beras premium kemasan mentari dijual Rp11.000 per kg sampai Rp11.521 per kg.

Di pasar daerah itu beras mentik Rp11.074 per kg, adapun IR64 Rp9.670 per kg sampai Rp10.500 per kg.Kendati harga beras bervariasi di pasaran, akan tetapi Bulog Subdivisi Regional Malang tetap membeli beras petani sesuai HPP Rp8.300 per kg di gudang Bulog.Menurut Kepala Bulog Malang Supriyono, sesuai analisis harga dan pasar, ada pedagang menjual beras Rp7.700 per kg.

"Dengan harga itu masyarakat sudah bisa mendapatkan beras di pasaran," katanya.

Kendati ada beras komersial di bawah HPP, Bulog optimistis mencapai target pengadaan tahun ini. Pengadaan yang dimulai Maret ini, lanjutnya, mitra kerja Bulog mengirim 200 ton beras dan 200 ton gabah.

"Target pengadaan selama 2021 sebanyak 17.000 ton beras dan 6.000 ton gabah, totalnya ekuivalen 19.000 ton beras," ungkapnya.

Ia menyatakan Bulog melanjutkan pengadaan beras petani meskipun stok di gudang melimpah mencapai 16.000 ton. Beras sebanyak itu bisa untuk stok selama tiga tahun dan keperluan operasi pasar.(OL-3)