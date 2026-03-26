Jalan Sawangan Permai Kembali Rusak, Warga Minta Perbaikan Menyeluruh

Jalan rusak.(MI/KG)

AKSES jalan penghubung yang menghubungkan Kecamatan Sawangan, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Pancoran Mas, dan Kecamatan Limo di Jalan Sawangan Permai, Kelurahan Sawangan Baru, kembali memunculkan kerusakan meski sebelumnya telah diperbaiki.

Kerusakan dini ini disebabkan oleh kualitas perbaikan yang kurang optimal dan curah hujan tinggi.

"Penyebab utama kerusakan jalan Sawangan Baru akibat kualitas penambalan yang rendah, curah hujan tinggi yang merusak aspal baru, serta lalu lalangnya kendaraan berat, terutama truk tanah yang melebihi beban muatan jalan," kata Arifin, 40, salah seorang warga Kelurahan Sawangan Baru, Kamis sore (26/3/2026).

Arifin menambahkan, jalan rusak ini membahayakan pengguna jalan, terutama sepeda motor, memicu kecelakaan, dan memperlambat arus lalu lintas. "Fenomena ini telah sering dilaporkan melalui aplikasi atau posko Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) agar segera ditindaklanjuti," ujarnya.

Jalan yang menghubungkan empat kecamatan tersebut, menurut Arifin, akibat kualitas penambalan rendah dan curah hujan tinggi yang merusak aspal baru, belum genap sebulan sudah rusak kembali. "Jalan rusak ini memerlukan perbaikan menyeluruh, bukan sekadar perbaikan sementara seperti tambal sulam agar jalan tahan lama," ungkapnya.

Junaedi, 57, warga lainnya, menilai jalan rusak tersebut sangat membahayakan pengguna jalan karena bergelombang dan berlubang. Menurut dia, jalan baru diperbaiki kurang dari sebulan, namun kondisinya kembali rusak seperti sebelumnya. "Baru diperbaiki belum sebulan, jalan sudah begini hancur-hancuran," ucap Junaedi.

Dia berharap Dinas PUPR Kota Depok segera melakukan perbaikan yang lebih berkualitas. "Jalan-jalan yang rusak perlu diperbaiki agar aman bagi semua pengguna. Kerusakan jalan bisa memperbesar risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara roda dua. Karenanya, perlu dilakukan perbaikan menyeluruh," ujar Junaedi.

Terkait kondisi jalan rusak tersebut, Media Indonesia telah menghubungi pejabat terkait, namun hingga berita diturunkan belum mendapat jawaban. (KG/I-1)