Penumpang MRT Jakarta Lebaran 2026 Tembus 135 Ribu, Naik Drastis!

Penumpang MRT Jakarta Lebaran 2026 Tembus 135 Ribu.(Antara)

IMPLEMENTASI tarif khusus Rp1 terbukti menjadi magnet utama bagi warga Jakarta untuk beralih ke transportasi publik selama masa libur Lebaran 2026. PT MRT Jakarta (Perseroda) mencatat lonjakan signifikan dengan total 135.117 pelanggan yang memanfaatkan layanan kereta bawah tanah tersebut dalam dua hari pertama Idul Fitri 1447 Hijriah.

Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta (Perseroda), Rendy Primartantyo, mengungkapkan bahwa angka keterangkutan tahun ini jauh melampaui capaian pada periode yang sama di tahun 2025.

Sebagai perbandingan, pada hari pertama Lebaran, Sabtu (21/3), jumlah pengguna mencapai 51.189 orang. Angka ini meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun lalu yang hanya mencatatkan 28.930 pelanggan.

Lonjakan lebih tajam terjadi pada hari kedua Lebaran, Minggu (22/3), di mana sebanyak 83.928 orang menggunakan layanan MRT Jakarta. Secara akumulatif, terdapat kenaikan sebesar 59.011 pelanggan dibandingkan total dua hari Lebaran tahun sebelumnya.

"Angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada Lebaran 2025 yang mencapai 76.106 pelanggan," ujar Rendy dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (25/3).

Faktor Tarif Rp1 dan Integrasi Antarmoda

Rendy menilai, tingginya angka keterangkutan ini dipicu oleh penerapan tarif khusus Rp1 serta semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan jaringan transportasi publik untuk berwisata maupun bersilaturahmi di Jakarta.

Untuk mendukung kenyamanan penumpang, MRT Jakarta tetap mengoperasikan layanan optimal dengan pola operasional akhir pekan, yakni mulai pukul 05.00 hingga 24.00 WIB dengan headway atau selang waktu keberangkatan setiap 10 menit.

"Peningkatan ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang luar biasa. Kami terus mendorong percepatan pembangunan jaringan dan interkoneksi antarmoda agar aksesibilitas masyarakat semakin mudah," tambahnya.

Selain keunggulan waktu tempuh, MRT Jakarta juga mengintegrasikan layanan feeder dan memberikan berbagai promo gaya hidup melalui aplikasi MyMRTJ untuk memastikan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan berkesan bagi warga di hari kemenangan. (Z-10)