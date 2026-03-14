Garnita NasDem Gelar Pasar Murah Ramadan, Sasar Guru PAUD hingga Ojol Perempuan

SAYAP perempuan Partai NasDem, Garda Wanita Malahayati NasDem (Garnita), menggelar kegiatan Pasar Murah Ramadan di kawasan Banjir Kanal Timur (BKT), Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (14/3) sore.

Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau di tengah meningkatnya kebutuhan selama bulan Ramadan.

Sekretaris Jenderal Garnita Malahayati NasDem, Tantri Moerdopo, menjelaskan bahwa kegiatan pasar murah merupakan agenda rutin yang digelar setiap bulan Ramadan oleh organisasi tersebut di berbagu titik di Indonesia.

Baca juga : Antisipasi Penimbunan, Pemkab Tuban Batasi Pembelian di Pasar Murah Ramadan

“Ini adalah agenda rutin kami setiap bulan Ramadan. Tahun ini kami mengadakan pasar murah di beberapa titik di DKI Jakarta dan sekitarnya,” kata Tantri saat ditemui di lokasi kegiatan, Sabtu (14/3).

Ia mengatakan, kegiatan di Duren Sawit menjadi titik terakhir pelaksanaan pasar murah tahun ini. Pada setiap lokasi, Garnita menyiapkan sekitar 200 hingga 250 paket sembako yang dapat ditebus masyarakat dengan harga jauh lebih murah dibanding harga pasar.

“Setiap titik sekitar 250 paket, dan ini adalah titik terakhir di Jakarta Timur,” ujar Tantri.

Baca juga : Warga Serbu Pasar Murah Ramadan di Tuban

Program tersebut menyasar kelompok masyarakat tertentu yang dinilai belum banyak mendapat perhatian, seperti guru PAUD, guru mengaji, pengemudi ojek online, petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), veteran, kader Garnita, serta masyarakat umum di sekitar lokasi.

Tantri menegaskan bahwa penerima paket tidak dipilih secara acak. Pihaknya bekerja sama dengan kelurahan untuk memperoleh data warga yang dinilai membutuhkan.

“Kami mencari data di setiap kegiatan kami, siapa saja yang belum mendapat perhatian. Misalnya hari ini kami meminta data dari Kelurahan Duren Sawit, dan ternyata ada beberapa kelompok yang belum terperhatikan, seperti guru PAUD dan guru-guru lainnya. Mereka kami upayakan masuk dalam daftar penerima pasar murah,” ujarnya.

Menurutnya, sebagian besar penerima manfaat dalam kegiatan tersebut adalah perempuan. Hal ini sejalan dengan fokus organisasi yang merupakan sayap perempuan partai.

“Kalau dilihat memang mayoritas perempuan, karena kami adalah sayap perempuan partai. Jadi dalam setiap kegiatan kami ingin perempuan diutamakan,” kata Tantri.

Ia menambahkan bahwa perempuan sering kali menjadi penopang utama ekonomi keluarga, sehingga dukungan kepada mereka diharapkan berdampak langsung pada kesejahteraan rumah tangga.

“Kami berharap para perempuan sebagai tiang penyangga keluarga bisa membawa pulang sedikit perhatian dari kami, sehingga keluarga mereka bisa merasakan kebahagiaan di bulan Ramadan,” ujarnya.

Selain itu, Paket sembako dalam kegiatan pasar murah tersebut dapat ditebus masyarakat dengan harga yang jauh lebih rendah Rp 5.000,- dibandingkan harga normal.

“Kami menyediakan paket sembako dalam jumlah tertentu, lalu masyarakat dapat menebusnya dengan harga yang sangat murah agar mereka tetap bisa menikmati kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau,” kata Tantri.

Sementara itu, Lurah Duren Sawit, Santi Nur Rifiandini, menyambut baik kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasi kepada Garnita NasDem yang telah melibatkan warga di wilayahnya.

“Alhamdulillah, saya mewakili Pemerintah Kelurahan Duren Sawit mengucapkan terima kasih kepada Garda Wanita NasDem atas pelaksanaan kegiatan pada sore hari ini,” ujar Santi.

Ia mengatakan pihak kelurahan membantu menghadirkan sejumlah guru PAUD dari 13 lembaga yang ada di wilayah Duren Sawit untuk mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu, petugas PPSU juga turut dilibatkan sebagai penerima manfaat.

“Saat ini kami menghadirkan guru-guru PAUD dari 13 PAUD yang ada di wilayah Kelurahan Duren Sawit, berikut juga Pasukan Oranye yang menjadi pahlawan Jakarta karena turut membersihkan dan mempercantik kota ini,” kata Santi. (Dev/P-3)