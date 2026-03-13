Jadwal Adzan Magrib Kota Bekasi Hari Ini 13 Maret 2026 & Doa Buka Puasa

Masjid Al Barqah Kota Bekasi, Jawa Barat.(Antara)

Jadwal Adzan Magrib Kota Bekasi Hari Ini & Panduan Buka Puasa 2026

Mengetahui waktu berbuka yang tepat adalah kunci kekhusyukan ibadah puasa. Bagi warga Kota Bekasi, berikut adalah jadwal lengkap waktu sholat dan imsakiyah untuk hari ini, Jumat, 13 Maret 2026, yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan 1447 H.

Waktu Sholat Jadwal (WIB) Imsak 04:32 Subuh 04:42 Zuhur 12:04 Asar 15:12 Magrib (Buka Puasa) 18:08 Isya 19:17

Panduan Adab & Doa Buka Puasa Sesuai Sunnah

Rasulullah SAW memberikan teladan agar kita mendapatkan keberkahan maksimal saat berbuka. Berikut adalah langkah-langkahnya:

1. Doa Berbuka Puasa

Setelah membatalkan puasa dengan seteguk air atau kurma, bacalah doa berikut:

"Dzahabazh zhama’u wabtallatil ‘uruuqu wa tsabatal ajru insya Allah."

Artinya: "Telah hilang rasa haus, urat-urat telah basah, dan pahala telah tetap, insya Allah." (HR. Abu Daud)

2. Menu Terbaik untuk Berbuka

Kurma (Ruthab/Tamr): Mengandung gula alami yang cepat diserap tubuh untuk mengembalikan energi.

Mengandung gula alami yang cepat diserap tubuh untuk mengembalikan energi. Air Putih: Menghidrasi sel-sel tubuh tanpa memberikan beban kerja berat pada lambung.

Menghidrasi sel-sel tubuh tanpa memberikan beban kerja berat pada lambung. Hindari Air Es Berlebih: Suhu yang terlalu dingin dapat mengejutkan lambung dan memicu gangguan pencernaan.

Tips Sehat: Bagi penderita maag atau GERD, hindari berbuka dengan makanan yang terlalu pedas atau asam. Konsumsilah karbohidrat kompleks seperti pisang atau oatmeal jika ingin makan berat setelah sholat Magrib.

Kesimpulan

Waktu Magrib untuk Kota Bekasi hari ini jatuh pada pukul 18:08 WIB. Pastikan Anda menyegerakan berbuka dan tetap menjaga pola makan yang sehat agar ibadah di malam hari, seperti sholat Tarawih, dapat dijalankan dengan bugar. Selamat berbuka puasa!