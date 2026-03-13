Jadwal Adzan Magrib Kota Bekasi Hari Ini 13 Maret 2026 & Doa Buka Puasa

Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Mengetahui waktu berbuka yang tepat adalah kunci kekhusyukan ibadah puasa. Bagi warga Kota Bekasi, berikut adalah jadwal lengkap waktu sholat dan imsakiyah untuk hari ini, Jumat, 13 Maret 2026, yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan 1447 H.
|Waktu Sholat
|Jadwal (WIB)
|Imsak
|04:32
|Subuh
|04:42
|Zuhur
|12:04
|Asar
|15:12
|Magrib (Buka Puasa)
|18:08
|Isya
|19:17
Rasulullah SAW memberikan teladan agar kita mendapatkan keberkahan maksimal saat berbuka. Berikut adalah langkah-langkahnya:
Setelah membatalkan puasa dengan seteguk air atau kurma, bacalah doa berikut:
"Dzahabazh zhama’u wabtallatil ‘uruuqu wa tsabatal ajru insya Allah."
Artinya: "Telah hilang rasa haus, urat-urat telah basah, dan pahala telah tetap, insya Allah." (HR. Abu Daud)
Waktu Magrib untuk Kota Bekasi hari ini jatuh pada pukul 18:08 WIB. Pastikan Anda menyegerakan berbuka dan tetap menjaga pola makan yang sehat agar ibadah di malam hari, seperti sholat Tarawih, dapat dijalankan dengan bugar. Selamat berbuka puasa!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved