Warga Depok Cek! Jadwal Maghrib Hari Ini 11 Maret 2026 dan Doa Buka Puasa Mustajab

Ilustrasi(Antara)

Jadwal Adzan Maghrib Depok Hari Ini Rabu 11 Maret 2026

Mengetahui jadwal adzan Maghrib yang akurat sangat penting bagi warga Kota Depok, terutama saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1447 H. Hari ini, Rabu 11 Maret 2026, umat Islam telah memasuki fase sepuluh malam terakhir Ramadan yang penuh keberkahan.

Tabel Jadwal Sholat Depok - 11 Maret 2026 Waktu Sholat Jam (WIB) Imsak 04:32 Subuh 04:42 Maghrib (Buka Puasa) 18:11 Isya 19:19

Keutamaan Maghrib di Malam ke-22 Ramadan 1447 H

Berdasarkan kalender Hijriah, waktu Maghrib hari ini menandakan dimulainya malam ke-22 Ramadan. Ini adalah momen krusial bagi umat Islam di Depok untuk memperbanyak amalan ibadah, mengingat Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk mencari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil maupun genap di sepuluh hari terakhir.

Tips Berbuka Puasa Sehat

Sesuai sunnah, segerakanlah berbuka saat adzan Maghrib berkumandang pada pukul 18:11 WIB. Mulailah dengan air putih atau buah kurma dalam jumlah ganjil untuk mengembalikan kadar gula darah secara perlahan sebelum menyantap hidangan berat setelah sholat Maghrib.

FAQ: Pertanyaan Sering Diajukan

Jam berapa buka puasa di Depok hari ini? Waktu buka puasa (Maghrib) di Depok hari ini adalah pukul 18:11 WIB.

Waktu buka puasa (Maghrib) di Depok hari ini adalah pukul 18:11 WIB. Kapan waktu Imsak esok hari? Imsak untuk wilayah Depok pada esok hari diperkirakan pada pukul 04:32 WIB.

Demikian informasi mengenai jadwal adzan Maghrib Depok hari ini. Semoga ibadah puasa dan amalan kita di sepuluh malam terakhir Ramadan ini diterima oleh Allah SWT.