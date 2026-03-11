Warga Depok Cek! Jadwal Maghrib Hari Ini 11 Maret 2026 dan Doa Buka Puasa Mustajab

Headline
Mengetahui jadwal adzan Maghrib yang akurat sangat penting bagi warga Kota Depok, terutama saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1447 H. Hari ini, Rabu 11 Maret 2026, umat Islam telah memasuki fase sepuluh malam terakhir Ramadan yang penuh keberkahan.
|Waktu Sholat
|Jam (WIB)
|Imsak
|04:32
|Subuh
|04:42
|Maghrib (Buka Puasa)
|18:11
|Isya
|19:19
Berdasarkan kalender Hijriah, waktu Maghrib hari ini menandakan dimulainya malam ke-22 Ramadan. Ini adalah momen krusial bagi umat Islam di Depok untuk memperbanyak amalan ibadah, mengingat Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk mencari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil maupun genap di sepuluh hari terakhir.
Sesuai sunnah, segerakanlah berbuka saat adzan Maghrib berkumandang pada pukul 18:11 WIB. Mulailah dengan air putih atau buah kurma dalam jumlah ganjil untuk mengembalikan kadar gula darah secara perlahan sebelum menyantap hidangan berat setelah sholat Maghrib.
Demikian informasi mengenai jadwal adzan Maghrib Depok hari ini. Semoga ibadah puasa dan amalan kita di sepuluh malam terakhir Ramadan ini diterima oleh Allah SWT.
