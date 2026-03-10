Iwakum Santuni Anak Yatim di Pasar Minggu

Iwakum dan anak-anak yatim di Pasar Minggu, Jakarta.(dok.istimewa)

IKATAN Wartawan Hukum (Iwakum) menggelar kegiatan buka puasa bersama sekaligus santunan bagi anak yatim piatu dan dhuafa di Yayasan Yatim Piatu dan Fakir Miskin (YAKIN), Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (10/3)

Kegiatan ini menjadi momentum bagi para wartawan hukum untuk berbagi sekaligus mempererat kebersamaan di bulan suci Ramadan. Ketua Umum Iwakum Irfan Kamil mengatakan Ramadan merupakan waktu yang tepat untuk memperkuat nilai kepedulian sosial serta berbagi kebahagiaan dengan sesama.

“Ramadan mengajarkan kita untuk saling peduli dan berbagi. Melalui kegiatan ini, Iwakum ingin berbagi kebahagiaan dengan adik-adik kita anak yatim piatu serta saudara-saudara kita yang membutuhkan,” kata Kamil.

Baca juga : Ikatan Wartawan Hukum Resmi Berbadan Hukum

Kamil berharap kebersamaan tersebut dapat membawa semangat dan kebahagiaan bagi anak-anak yang berada di yayasan tersebut.

“Kami berharap kehadiran kami di sini dapat membawa kebahagiaan bagi adik-adik semua. Semoga kegiatan ini juga menjadi pengingat bagi kita bahwa kepedulian sosial adalah nilai penting yang harus terus dijaga,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Iwakum Ponco Sulaksono menambahkan bahwa kegiatan sosial seperti ini merupakan bagian dari komitmen Iwakum untuk tidak hanya aktif dalam kegiatan jurnalistik hukum, tetapi juga dalam kegiatan kemasyarakatan.

Baca juga : Ikatan Wartawan Hukum Apresiasi Putusan MK soal UU Tipikor

Iwakum berkomitmen kegiatan berbagi seperti ini dapat terus dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas sosial kepada masyarakat.

“Sebagai organisasi yang menaungi wartawan hukum, Iwakum tidak hanya berperan mengawal kepentingan publik, tetapi juga ingin hadir dan berbagi dengan masyarakat,” kata Ponco.

Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, serta tausiah Ramadan. Menjelang waktu berbuka puasa, seluruh peserta memanjatkan doa bersama sebelum berbuka puasa bersama.

Setelah melaksanakan salat Magrib berjamaah, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada anak yatim piatu dan dhuafa di Yayasan YAKIN. (Cah/P-3)