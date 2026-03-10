Jadwal Adzan Maghrib Depok Hari Ini 10 Maret 2026: Waktu Berbuka dan Tips Komuter

Ilustrasi(Antara)

Jadwal Adzan Maghrib Depok Hari Ini Selasa 10 Maret 2026: Waktu Berbuka Puasa Hari Ke-20

Memasuki hari ke-20 Ramadan 1447 H yang jatuh pada Selasa, 10 Maret 2026, umat Muslim di wilayah Kota Depok mulai bersiap menyambut fase akhir bulan suci. Mengetahui waktu Maghrib yang presisi sangat penting untuk menyegerakan berbuka (ta'jil), sebagaimana sunnah Rasulullah SAW.

Update Waktu Maghrib Depok: Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama RI, adzan Maghrib di Depok hari ini berkumandang pukul 18.11 WIB.

Jadwal Sholat Kota Depok 10 Maret 2026

Berikut adalah jadwal lengkap lima waktu sholat untuk wilayah Kota Depok dan sekitarnya pada hari ini:

Ibadah Waktu (WIB) Imsak 04:33 Subuh 04:43 Dzuhur 12:07 Ashar 15:11 Maghrib (Buka Puasa) 18:11 Isya 19:20

Doa Berbuka Puasa Sesuai Sunnah

Sesuai tuntunan Rasulullah SAW, doa berbuka puasa sebaiknya dibaca segera setelah membatalkan puasa dengan air atau kurma. Berikut adalah bacaan doa yang shahih:

"Dzahabaz zhama'u wabtallatil 'uruuqu wa tsabatal ajru insya Allah."

Artinya: "Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan telah tetap pahala, insya Allah." (HR. Abu Daud).

Tips bagi Warga Depok

Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan pulang dari Jakarta menuju Depok menggunakan KRL Commuter Line atau kendaraan pribadi, disarankan untuk membawa botol minum dan kurma di tas. Hal ini untuk mengantisipasi jika waktu adzan Maghrib tiba saat Anda masih berada di dalam transportasi umum atau terjebak kemacetan di Lenteng Agung maupun Margonda.

Tetap jaga kesehatan dan semangat dalam menjalankan ibadah di fase 10 hari terakhir Ramadan ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT.