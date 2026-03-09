Tren Properti 2026 Naik! Rumah Tapak Middle-Up Paling Diburu di Sawangan

Ilustrasi(Dok istimewa )

MEMASUKI awal 2026, pasar properti Jabodetabek menunjukkan tren stabil dengan kecenderungan meningkat, terutama pada segmen rumah tapak seharga Rp800 jutaan hingga Rp2 miliar. Kawasan selatan seperti Depok-Sawangan kini semakin dilirik, bukan lagi sekadar alternatif, melainkan menjadi buffer zone favorit bagi warga Jakarta Selatan.

Direktur Sales & Marketing Gardens at Candi Sawangan, Aileen Chandra, menjelaskan bahwa harga yang masih kompetitif dibanding Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan menjadi salah satu daya tarik utama. Selain itu, akses strategis melalui Tol Desari, Tol Cinere-Serpong, hingga Tol Pamulang-BSD turut memperkuat nilai kawasan.

"Kini Sawangan berkembang menjadi kawasan hunian hijau dengan fasilitas lifestyle dan komersial yang terus tumbuh. Konsep smart city dan rencana pengembangan Margonda 2 juga ikut mendorong daya tarik kawasan,” ujar Aileen, dikutip dari siaran pers yang diterima, Senin (9/3).

Awal 2026 menjadi momentum positif bagi penjualan properti. Insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) turut mendorong minat pembelian, terutama untuk tipe rumah keluarga segmen middle-up.

Tren positif ini juga dialami penjualan rumah di Gardens at Candi Sawangan. Menurut Aileen, mayoritas pembeli rumah di Gardens at Candi Sawangan berasal dari pasangan muda dan keluarga muda sebagai end user, serta upgrader dari Depok, Jakarta Selatan, dan Tangerang Selatan.

"Awal tahun biasanya menjadi momen keluarga menyusun perencanaan finansial. Ditambah insentif PPN DTP, awareness kawasan yang semakin kuat, tren healthy living, dan aksesibilitas yang makin baik, ini menjadi kombinasi yang sangat positif,” jelasnya.

Gardens at Candi Sawangan juga mengoptimalkan strategi digital marketing melalui edukasi masif soal manfaat PPN DTP, bundling promo DP ringan, cashback puluhan juta rupiah, hingga retargeting leads lama untuk meningkatkan konversi menjadi transaksi.

Saat ini, cluster yang ditawarkan mencakup rumah 1 hingga 2 lantai dengan konsep modern tropical dan smart home. Harga dipasarkan mulai Rp800 juta-an hingga sekitar Rp2 miliar, tergantung tipe dan lokasi unit.

Pada Kuartal III 2026, pengembang juga berencana meluncurkan cluster baru dengan sistem smart living yang menyasar segmen keluarga mapan dan upgrader.

Selain itu, hadirnya The Good Padel Club Sawangan dan fasilitas EV Charging Station di akhir 2025 menjadi bagian dari strategi penguatan konsep green living pengembang Gardens at Candi Sawangan. Tren olahraga padel yang tengah naik daun di Jabodetabek serta meningkatnya penggunaan kendaraan listrik menjadi latar belakang pengembangan fasilitas tersebut.

“Fasilitas ini memperkuat positioning kawasan sebagai Green Open Space Area dan Sustainable Living Community,” kata Aileen.

Sejumlah kolaborasi telah berjalan, mulai dari event komunitas, fun match olahraga, hingga aktivasi tenant F&B seperti Brand Kopi Theory dan rencana tenant lainnya. Fasilitas charging EV jugga dimanfaatkan tidak hanya oleh penghuni, tetapi juga warga sekitar Depok-Sawangan.

Beragam aktivitas rutin digelar, mulai dari padel bersama komunitas The Good Padel Club Sawangan, jogging, sepeda bersama Brand Roda Link, roller skate dengan pelatih dari KONI Depok, pushbike komunitas lokal, hingga yoga bersama Sudut Yoga dan pilates bersama Qure Studio.

Dengan luas kawasan sekitar 250 hektare, Gardens at Candi Sawangan dirancang sebagai kawasan terintegrasi berbasis komunitas. Tersedia zoning hunian dan komersial, ruang terbuka hijau luas, fasilitas olahraga, clubhouse, hingga area publik untuk event.

“Konsepnya bukan hanya hunian, tetapi membangun ekosistem sosial dan aktivitas sehat. Kami ingin penghuni tidak sekadar tinggal, tetapi tumbuh bersama komunitasnya,” tutur Aileen.

Melihat tren dan respons pasar saat ini, Sawangan diprediksi akan terus menjadi salah satu kawasan residensial paling prospektif di selatan Jakarta sepanjang 2026. (E-4)