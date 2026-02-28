PB IKA PMII kembali menggelar Sahur On The Road (SOTR) bertajuk Jakarta Berbagi Sahur.(Dok.Istimewa)

PENGURUS Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) bersama Lembaga Amal Zakat Gerak Kita Indonesia (LAZ Gerakin) kembali menggelar Sahur On The Road (SOTR) bertajuk Jakarta Berbagi Sahur pada Sabtu (28/2).

Kegiatan ini menyasar kalangan pekerja informal dan masyarakat prasejahtera di sepanjang ruas jalan yang menjadi jantung Kota Jakarta, mulai dari pengemudi ojek online (ojol), manusia gerobak, hingga pemukul bedug sahur yang masih setia membangunkan warga di waktu dini hari.

Koordinator kegiatan SOTR LAZ Gerakin, Radim Okto Fudin, menegaskan bahwa aksi sosial ini telah dipersiapkan secara matang melalui observasi langsung di lapangan.

“Selama tiga hari ini kami melakukan investigasi dan pengamatan tentang aktivitas sahur bagi kalangan ojol, masyarakat miskin kota, serta manusia gerobak. Jadi sasaran kita pagi ini adalah 900 orang. Namun ternyata di lapangan masih sangat banyak yang membutuhkan,” ujar Radim.

Ia menambahkan, pendekatan berbasis pengamatan tersebut dilakukan agar distribusi makanan sahur benar-benar tepat sasaran dan menjangkau kelompok yang selama ini kerap terpinggirkan.

Di kawasan Kampung Melayu, salah satu penerima manfaat, Karim, mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai manusia gerobak itu menyampaikan rasa senangnya atas kegiatan berbagi sahur tersebut. “Alhamdulillah, sangat senang dan terbantu. Jarang ada yang memperhatikan kami saat sahur,” tuturnya singkat.

Sementara itu, Wijayanti, salah satu pengurus LAZ Gerakin yang juga menjabat sebagai Bendahara PB IKA PMII, mengungkapkan bahwa kegiatan sosial ini merupakan bagian dari rangkaian program Ramadan yang lebih luas.

“PB IKA PMII hampir setiap hari mengadakan buka puasa bersama yang diikuti lebih dari 700 orang di kantor. Selain itu, melalui Gerak Kita Indonesia, kami juga beberapa waktu lalu mengadakan kegiatan peduli untuk Aceh dan Sumatra,” ujarnya.

PROGRAM SOSIAL LANJUTAN

Secara terpisah, Direktur Utama LAZ Gerakin, Sandi Suwardi Hasan, menyatakan bahwa pihaknya tengah menyiapkan program sosial lanjutan dalam waktu dekat.

“Dalam waktu dekat kami sedang menyiapkan program mudik gratis untuk rute Jakarta hingga Jawa Timur dan Jakarta hingga Medan. Semoga kegiatan yang dilakukan ini semakin memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Sandi.

Melalui kegiatan Jakarta Berbagi Sahur ini, PB IKA PMII dan LAZ Gerakin berharap nilai solidaritas dan kepedulian sosial terus tumbuh di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat peran organisasi alumni dan lembaga filantropi dalam menghadirkan aksi nyata yang berkelanjutan, khususnya di bulan suci Ramadan. (E-2)