Ini Cara PB IKA PMII Ciptakan Momentum Silaturahmi dan Sinergi Anggotanya

para peserta Turnamen Golf IKA PMII CUP 2025.(dok.istimewa)

IKATAN Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) menggelar acara prestisius, Turnamen Golf IKA PMII CUP 2025 yang bertujuan untuk membangun silaturahmi, mempromosikan olahraga golf, dan mempererat sinergi antara anggota dengan mitra usaha, stakeholder, serta pemerintah.

Ketua Umum PB IKA PMII Fathan Subchi menyampaikan rasa bangga atas terselenggaranya kegiatan ini yang digelar Minggu (27/7) di Suvarna Jakarta Golf Club itu. "Turnamen golf ini bukan hanya ajang prestasi dan rekreasi tapi juga menjadi sarana penting dalam mempererat kebersamaan dan mendukung Indonesia Emas 2045,” ujar beliau dalam sambutan resminya, Senin (28/7).

Berbagai Kategori?

Ketua Panitia Pelaksana Saleh menambahkan bahwa turnamen ini bertujuan membangun jaringan komunikasi yang solid antaranggota dan para pelaku usaha di lingkungan PB IKA PMII. Gelaran ini mengadakan beberapa kategori pertandingan yaitu, Best Gross Overall, Best Nett Overall, dan kategori flight A, B, serta C, yang akan memperlihatkan talenta golf terbaik dari peserta.

Selain itu, kejuaraan ini juga menghadirkan kategori keterampilan seperti Nearest to the Pin, Nearest to the Line, dan Longest Drive. Hadiah menarik tersedia dalam bentuk hole in one berupa 2 unit mobil Mercedes Benz C200, 2 unit Mitsubishi Pajero, dan 2 unit Wuling Air EV, serta grand lucky draw berupa 2 sepeda motor dan hadiah menarik lainnya dengan nilai puluhan juta rupiah, yang menambah semarak kompetisi.

PB IKA PMII mengajak seluruh anggota, mitra, dan masyarakat golf untuk berpartisipasi aktif dalam Turnamen Golf IKA PMII CUP 2025 sebagai upaya bersama memupuk kebersamaan, sportivitas serta membangun sinergi demi kemajuan bangsa. (Cah/P-3)