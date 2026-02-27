Cap Go Meh di Kota Bogor akan Digelar Usai Tarawih 1-3 Maret

Ilustrasi(MI/DEDE SUSIANTI)

PERAYAAN Cap Go Meh Bogor Street Festival 2026 (CGM–BSF) tetap akan dilaksanakan di Kota Bogor.

Namun karena berlangsung CGM bertepatan dengan bulan puasa, maka dalam pelaksanaannya akan disesuaikan.

CGM-BSF 2026 akan digelar selama tiga hari mulai tanggal 1 hingga 3 Maret, pada malam hari usai salat tarawih di kawasan Suryakencana (Surken), Kota Bogor.

Tema yang diusung kali ini ialah “Harmony in Diversity.” Tahun ini memiliki arti khusus. Dua momentum istimewa. Perayaan Cap Go Meh berlangsung bertepatan dengan bulan suci Ramadan.

Bertemunya dua momentum tersebut justru dianggap menjadi kekuatan utama festival tahun ini. Demikian diungkapkan Ketua Panitia CGM–BSF 2026, Arifin Himawan.

Bogor ingin menunjukkan bahwa tradisi budaya dan nilai spiritual dapat berjalan beriringan dalam ruang publik yang tertib dan saling menghormati.

“Bertemunya Cap Go Meh dan Ramadhan bukan persoalan bagi Bogor, justru ini pesan kuat bahwa kota ini mampu merayakan budaya tanpa meninggalkan nilai spiritual. Inilah wajah Bogor yang sesungguhnya: tradisinya hidup, masyarakatnya rukun, dan ruang publiknya milik semua,”ungkapnya dalam siaran persnya.

Penyelenggara telah melakukan persiapan dengan memperhatikan banyak unsur. Dimana seluruh rangkaian kegiatan dirancang dengan pendekatan yang menghormati suasana Ramadhan.

Mulai konsep acara, pemilihan waktu kegiatan, hingga penguatan unsur sosial dalam festival.

Di hari pertama, tanggal 1 Maret, akan dilakukan Buka Bersama 400 Anak Yatim di Pelataran Vihara Dhanagun.

Anak-anak yatim tersebut berasal dari perwakilan 6 kecamatan yang ada di Kota Bogor, sebagai simbol kepedulian sosial dan semangat berbagi di bulan Ramadhan.

Kegiatan ini sebenarnya sudah menjadi kegiatan rutin sejak 11 tahun terakhir di setiap bulan ramadan.

Namun kali ini, bukber ini sekaligus menjadi pembukaan resmi Pasar Malam Jadoel CGM–BSF 2026.

Dalam perayaan cap go meh kali ini, penyelenggara secara khusus membuat pasar malam.

Selama tiga hari, dari tanggal 1 Maret hingga 3 Maret, Kampung Pecinan atau kawasan Surken akan dihidupkan oleh Pasar Malam Jadoel.

Ada sekitar 120 tenant kuliner, kopi legendaris, serta produk kreatif lokal Bogor.

Pasar malam ini dirancang sebagai ruang interaksi warga, wisatawan, dan pelaku usaha dengan memadukan atmosfer budaya Imlek, kehangatan kebersamaan Ramadan, serta kekayaan kuliner khas Bogor. Kegiatan berlangsung setiap hari pukul 16.00 – 23.00 WIB.

Parade budaya

Sementara itu, gong acara perayaan imlek yang sudah menjadi kalender event Kota Bogor dan Nasional, parade budaya akan di gelar pada tanggal 3 Maret.

Parade akan digelar pukul 21.00 WIB hingga 23.00 WIB atau setelah umat muslim melaksanakan salat tarawih.

Arifin mengatakan, parade kali ini agak berbeda karena waktu dan jaraknya dipersingkat.

Namun demikian, pihaknya memastikan parade tetap menghadirkan kemeriahan tradisi Cap Go Meh.

Hanya saja dikemas dengan pendekatan yang selaras dengan suasana Ramadan melalui penampilan marawis, musik religi, serta ekspresi budaya bernuansa kebersamaan dalam konsep yang santun dan tertib.

Pihaknya menegaskan bahwa konsep ini dipilih untuk memastikan festival tetap menjadi ruang perayaan budaya sekaligus mencerminkan penghormatan terhadap momentum keagamaan masyarakat.

“Kami ingin publik melihat bahwa harmoni bukan sekadar slogan acara, tetapi sikap bersama warga Bogor dalam menjaga persaudaraan. Keberagaman di kota ini bukan sesuatu yang harus dijaga dengan jarak, melainkan dirayakan dengan kedewasaan dan saling menghormati,” tutupnya. (H-2)

