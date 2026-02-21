5 Tempat Berburu Takjil di Depok Ramadan 2026 Paling Ramai dan Viral

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Memasuki bulan suci Ramadan 2026, tradisi berburu takjil atau yang kini populer dengan istilah "war takjil" kembali memeriahkan sudut-sudut Kota Depok. Di tahun ini, Pemerintah Kota Depok bersama komunitas UMKM telah menata beberapa titik pusat kuliner agar lebih nyaman bagi para pejalan kaki dan pemburu takjil.
Bagi Anda yang tinggal atau sedang berada di Kota Belimbing, berikut adalah 5 rekomendasi tempat berburu takjil di Depok Ramadan 2026 yang paling ramai dan menawarkan menu unik:
Menjadi magnet utama bagi mahasiswa dan anak muda, kawasan Jalan Ganesha di dekat kampus Universitas Indonesia (UI) kini tampil lebih rapi dengan tenda-tenda seragam. Di tahun 2026, menu yang paling dicari di sini adalah Es Kelapa Muda Bakar dan aneka jajanan pasar dengan harga yang sangat ramah di kantong mahasiswa.
Kawasan GDC tetap menjadi primadona karena akses jalannya yang lebar dan area parkir yang lebih luas dibandingkan Margonda. Sepanjang jalan menuju Alun-Alun Depok, berderet pedagang yang menawarkan menu kekinian seperti Zuppa Soup gerobakan dan Kue Balok lumer.
Berlokasi di dekat Mall Pesona Square, spot ini menawarkan pengalaman berburu takjil yang lebih "premium" dan tertata. Kebersihan menjadi daya tarik utama di sini, menjadikannya pilihan favorit bagi keluarga yang membawa anak kecil.
Jika Anda mencari takjil yang autentik, legendaris, dan mengenyangkan, pelataran Masjid Balai Kota adalah tujuannya. Di sini, Anda bisa menemukan hidangan tradisional yang sulit ditemukan di hari biasa.
Bagi warga Depok bagian barat, kawasan Cinere tetap menjadi pusat perburuan takjil yang variatif. Meskipun kemacetan di area ini cukup menantang, pilihan kuliner yang ditawarkan sebanding dengan perjuangannya.
Q: Jam berapa pasar takjil di Depok mulai buka?
A: Rata-rata pedagang mulai menggelar lapaknya pada pukul 15.00 WIB, namun puncak keramaian biasanya terjadi pada pukul 16.30 hingga 17.30 WIB.
Q: Di mana tempat takjil yang paling mudah parkirnya?
A: Kawasan Grand Depok City (GDC) dan Alun-Alun Depok relatif lebih mudah untuk parkir kendaraan dibandingkan kawasan Margonda atau Cinere.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved