5 Tempat Berburu Takjil di Depok Ramadan 2026 Paling Ramai dan Viral

Ilustrasi(ANTARA)

Memasuki bulan suci Ramadan 2026, tradisi berburu takjil atau yang kini populer dengan istilah "war takjil" kembali memeriahkan sudut-sudut Kota Depok. Di tahun ini, Pemerintah Kota Depok bersama komunitas UMKM telah menata beberapa titik pusat kuliner agar lebih nyaman bagi para pejalan kaki dan pemburu takjil.

Bagi Anda yang tinggal atau sedang berada di Kota Belimbing, berikut adalah 5 rekomendasi tempat berburu takjil di Depok Ramadan 2026 yang paling ramai dan menawarkan menu unik:

1. Kawasan Kuliner Jalan Ganesha (Area UI)

Menjadi magnet utama bagi mahasiswa dan anak muda, kawasan Jalan Ganesha di dekat kampus Universitas Indonesia (UI) kini tampil lebih rapi dengan tenda-tenda seragam. Di tahun 2026, menu yang paling dicari di sini adalah Es Kelapa Muda Bakar dan aneka jajanan pasar dengan harga yang sangat ramah di kantong mahasiswa.

Vibes: Ramai, penuh energi anak muda, dan harga termurah.

Ramai, penuh energi anak muda, dan harga termurah. Tips: Datanglah sebelum pukul 15.30 WIB karena biasanya menu favorit sudah ludes pada pukul 16.30 WIB.

2. Pasar Takjil Grand Depok City (GDC)

Kawasan GDC tetap menjadi primadona karena akses jalannya yang lebar dan area parkir yang lebih luas dibandingkan Margonda. Sepanjang jalan menuju Alun-Alun Depok, berderet pedagang yang menawarkan menu kekinian seperti Zuppa Soup gerobakan dan Kue Balok lumer.

Keunggulan: Strategis bagi warga Cilodong, Sukmajaya, dan Pancoran Mas.

Strategis bagi warga Cilodong, Sukmajaya, dan Pancoran Mas. Menu Andalan: Street food ala Korea dan minuman segar ukuran jumbo.

3. Food Street Pesona Khayangan

Berlokasi di dekat Mall Pesona Square, spot ini menawarkan pengalaman berburu takjil yang lebih "premium" dan tertata. Kebersihan menjadi daya tarik utama di sini, menjadikannya pilihan favorit bagi keluarga yang membawa anak kecil.

Menu Viral: Es Semangka India dan Gorengan Mentai.

Es Semangka India dan Gorengan Mentai. Vibes: Lebih tenang namun tetap memiliki atmosfer Ramadan yang kental.

4. Area Masjid Balai Kota Depok

Jika Anda mencari takjil yang autentik, legendaris, dan mengenyangkan, pelataran Masjid Balai Kota adalah tujuannya. Di sini, Anda bisa menemukan hidangan tradisional yang sulit ditemukan di hari biasa.

Target War: Bubur Kampiun, Kolak Biji Salak, dan Lontong Isi ukuran besar.

Bubur Kampiun, Kolak Biji Salak, dan Lontong Isi ukuran besar. Poin Plus: Dekat dengan tempat salat Maghrib, sehingga setelah berburu bisa langsung menunaikan ibadah.

5. Jalur Kuliner Cinere (Dekat Living Plaza)

Bagi warga Depok bagian barat, kawasan Cinere tetap menjadi pusat perburuan takjil yang variatif. Meskipun kemacetan di area ini cukup menantang, pilihan kuliner yang ditawarkan sebanding dengan perjuangannya.

Menu Favorit: Mango Sticky Rice dan aneka jajanan pasar premium dengan tampilan cantik.

Mango Sticky Rice dan aneka jajanan pasar premium dengan tampilan cantik. Vibes: Perpaduan kuliner lokal dan western yang lengkap.

Tips Aman Berburu Takjil: Gunakan transportasi umum atau motor untuk menghindari kemacetan parah di jam 16.00 - 18.00 WIB. Pastikan saldo Mata Uang Rupiah di e-wallet Anda mencukupi karena sebagian besar pedagang sudah menggunakan sistem pembayaran digital QRIS.

FAQ - People Also Ask

Q: Jam berapa pasar takjil di Depok mulai buka?

A: Rata-rata pedagang mulai menggelar lapaknya pada pukul 15.00 WIB, namun puncak keramaian biasanya terjadi pada pukul 16.30 hingga 17.30 WIB.

Q: Di mana tempat takjil yang paling mudah parkirnya?

A: Kawasan Grand Depok City (GDC) dan Alun-Alun Depok relatif lebih mudah untuk parkir kendaraan dibandingkan kawasan Margonda atau Cinere.