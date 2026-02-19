Dekorasi Tematik dan Atraksi Budaya Semarakkan Gelaran Festival Imlek 2026

Menyambut Tahun Baru Imlek 2026, Paramount Gading Serpong menghadirkan rangkaian dekorasi tematik dan berbagai acara budaya yang berlangsung sepanjang Februari hingga Maret 2026.(Dok. Paramount Gading Serpong)

PERAYAAN Tahun Baru Imlek di ruang publik semakin menunjukkan pergeseran fungsi kota sebagai ruang interaksi lintas budaya. Tradisi yang dahulu identik dengan lingkungan komunitas tertentu kini berkembang menjadi perayaan bersama yang dapat dinikmati masyarakat luas, sekaligus menjadi ruang temu bagi berbagai kelompok masyarakat di kawasan urban.

Di Tangerang, perayaan tersebut hadir melalui dekorasi dan festival budaya di Paramount Gading Serpong. Berbagai pertunjukan seni tradisional, instalasi tematik, hingga aktivitas keluarga digelar untuk merayakan Tahun Baru Imlek 2026 secara inklusif sepanjang Februari hingga awal Maret.

Menyambut Tahun Baru Imlek 2026, Paramount Gading Serpong menghadirkan rangkaian dekorasi tematik dan berbagai acara budaya yang berlangsung sepanjang Februari hingga Maret 2026. Beragam sudut kota dihiasi ornamen khas Imlek seperti lampion, gerbang bernuansa oriental, serta dominasi warna merah dan emas yang melambangkan keberuntungan dan kemakmuran.

Klaster hunian seperti Matera, Pasadena Residences, dan Grand Pasadena Village juga turut dihias dengan tema oriental yang memperkuat citra kawasan sebagai pecinan modern yang penuh warna. Selain tampilan visual, kawasan ini juga menawarkan pengalaman kuliner yang beragam, mulai dari hidangan Nusantara dan Tionghoa hingga pilihan internasional seperti Jepang, Korea, Amerika, dan Timur Tengah.

Direktur Paramount Land, Chrissandy Dave, mengatakan bahwa kawasan tersebut kini telah berkembang menjadi destinasi regional yang dikunjungi masyarakat dari Tangerang Raya, Jabodetabek, hingga luar Pulau Jawa. Menurutnya, pengembangan kota tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembentukan komunitas melalui ruang komunal dan kegiatan tematik.

"Paramount Gading Serpong telah bertransformasi menjadi destinasi regional favorit masyarakat. Tidak hanya membangun proyek, kami juga berkomitmen membangun komunitas kota melalui ruang komunal dan berbagai kegiatan yang aktual, tematik, dan dapat dinikmati berbagai kalangan," katanya dikutip dari siaran pers yang diterima, Kamis (19/2).

Ia menambahkan, perayaan Imlek 2026 menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan warga dan pengunjung.

"Perayaan ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga momen untuk berkumpul bersama keluarga, menikmati suasana vibrant, sekaligus mengeksplorasi spot foto dan wisata kuliner dalam satu kawasan terintegrasi," kata Chrissandy.

Selain dekorasi, berbagai pertunjukan budaya turut digelar di sejumlah lokasi. Atraksi Barongsai on the Street hadir di Hampton Walk pada 7 Februari, Pisa Grande pada 14 Februari, Maggiore pada 15 Februari, serta Aniva–Madison Grande pada 16 Februari.

Hampton Square juga menyelenggarakan Harmony & Prosperity Festival sejak akhir Januari hingga Maret 2026. Festival ini menghadirkan beragam pertunjukan seni tradisional dan modern, antara lain Guzheng Performance, Barongsai Performance, Wushu Performance, Taichi Performance, Kids Fashion Show, Acrobatic Performance, Liong Dance Performance, hingga Barongsai Competition pada awal Maret.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Paramount Gading Serpong menegaskan komitmen pengembangan kawasan bertajuk 'Everything is Here'. Konsep ini menitikberatkan pada integrasi fasilitas hunian, komersial, hiburan, dan ruang publik dalam satu ekosistem kota yang saling terhubung.

Dengan perencanaan kawasan yang matang serta aktivitas komunitas yang berkelanjutan, pengembang berharap kualitas hidup warga dapat meningkat melalui interaksi sosial yang lebih aktif. Perayaan Imlek pun menjadi salah satu sarana untuk memperkuat identitas kawasan sekaligus menarik kunjungan masyarakat luas.

Rangkaian perayaan Imlek 2026 diharapkan tidak hanya menghadirkan suasana meriah, tetapi juga memperkuat posisi kawasan ini sebagai destinasi gaya hidup dan rekreasi keluarga yang terintegrasi di wilayah Tangerang dan sekitarnya. (Fal/E-1)