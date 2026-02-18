Akses Layanan Dokter Gigi Belum Merata di Kawasan Penyangga Jakarta

Ilustrasi(Dok Damessa)

MASALAH kesehatan gigi dan mulut masih menjadi salah satu keluhan kesehatan paling umum di Indonesia. Mulai dari gigi berlubang, penyakit gusi, hingga kebutuhan perawatan ortodonti dan estetika, permintaan terhadap layanan dokter gigi terus meningkat. Namun, akses terhadap fasilitas yang lengkap dan nyaman belum merata, terutama di kawasan penyangga kota besar yang pertumbuhan penduduknya pesat.

Seiring berkembangnya wilayah hunian baru di sekitar Jakarta, kebutuhan layanan kesehatan yang dekat dengan tempat tinggal juga semakin mendesak. Hal ini mendorong klinik gigi swasta memperluas jaringan ke area suburban agar masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan perawatan komprehensif.

Menjawab kebutuhan tersebut, Damessa Dental Care resmi membuka cabang ke-21 di kawasan Grand Depok City. Kehadiran cabang baru ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan gigi yang modern dan terintegrasi.

Founder Damessa Dental Care, Gomgom Sumpono, menyampaikan ekspansi ini merupakan bagian dari komitmen untuk menghadirkan layanan kesehatan gigi keluarga yang mudah dijangkau.

“Kami ingin menghadirkan klinik gigi yang nyaman, modern, dan dapat melayani seluruh anggota keluarga, mulai dari anak-anak hingga lansia. Lokasi di kawasan hunian dipilih agar masyarakat dapat melakukan perawatan gigi secara rutin tanpa kendala jarak,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Klinik ini menyediakan berbagai layanan perawatan gigi umum maupun spesialis, mulai dari pemeriksaan rutin, penanganan gigi berlubang, perawatan gusi, pencabutan gigi, hingga tindakan restoratif. Selain itu, tersedia pula layanan ortodonti seperti pemasangan behel dan aligner, serta perawatan estetika seperti bleaching dan veneer yang semakin diminati masyarakat urban.

Untuk mendukung kenyamanan pasien, fasilitas yang disediakan meliputi ruang perawatan modern dengan peralatan medis terkini, sistem sterilisasi sesuai standar kesehatan, serta area tunggu yang ramah keluarga. Klinik juga mengedepankan pendekatan pelayanan yang menekankan edukasi pasien mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut secara berkelanjutan.

Menurut Gomgom, kesadaran masyarakat terhadap perawatan gigi kini semakin meningkat, tidak hanya untuk mengatasi keluhan, tetapi juga sebagai bagian dari pencegahan penyakit dan menjaga kualitas hidup.

“Perawatan gigi seharusnya dilakukan secara rutin, bukan hanya saat muncul rasa sakit. Dengan pemeriksaan berkala, banyak masalah gigi dapat dicegah sejak dini,” jelasnya.

Selain aspek medis, tren perawatan estetika gigi juga mendorong pertumbuhan klinik gigi modern. Senyum yang sehat dan rapi kini dianggap sebagai bagian penting dari penampilan, terutama bagi generasi muda dan pekerja profesional.

Kehadiran cabang baru ini juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan kawasan Grand Depok City sebagai pusat hunian terpadu. Dengan tersedianya fasilitas kesehatan di dalam kawasan, penghuni dapat memperoleh layanan yang lebih cepat dan efisien.

Damessa Dental Care menargetkan ekspansi berkelanjutan ke berbagai kota di Indonesia untuk memperluas jangkauan layanan. Strategi ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan gigi yang mudah diakses, berkualitas, dan berorientasi pada keluarga.

Dengan semakin banyaknya fasilitas perawatan gigi modern di kawasan hunian, diharapkan masyarakat dapat lebih rutin melakukan pemeriksaan dan perawatan, sehingga masalah kesehatan gigi dan mulut dapat dicegah sejak dini. Langkah preventif ini penting tidak hanya untuk menjaga kesehatan mulut, tetapi juga kesehatan tubuh secara keseluruhan, mengingat berbagai penyakit sistemik dapat berkaitan dengan kondisi gigi dan gusi.

Kehadiran klinik gigi yang dekat dengan tempat tinggal pada akhirnya menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, sekaligus mendukung gaya hidup sehat yang berkelanjutan. (E-4)