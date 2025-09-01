Sandiaga Dukung Wirausaha Muda Lewat Pelatihan Barista

Pelatihan barista untuk membuka peluang usaha.(Dok YIS)

YAYASAN Indonesia Setara (YIS) bersama Komunitas Ikatan Keluarga Besar Madura menggelar Workshop Pelatihan Barista Kopi di Japri Coffee, Tangerang Selatan, pada Sabtu (30/8). Program tersebut diikuti oleh 50 peserta dari kalangan pelajar dan mahasiswa.

Pelatihan bertujuan membekali generasi muda dengan keterampilan di industri kopi serta menanamkan pola pikir kewirausahaan. Diharapkan, peserta mampu menjadi pencipta lapangan kerja di masa depan.

Pendiri YIS, Sandiaga Salahuddin Uno, menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan bentuk nyata kontribusinya dalam memperkuat ekonomi anak muda melalui wirausaha.

“Kami hadir untuk memberdayakan generasi muda, mencetak wirausaha dan membuka lapangan kerja,” ujar Sandiaga Uno dalam keterangan tertulis, Minggu (31/8).

“Program ini menyediakan ruang kolaborasi dan pertumbuhan, agar mereka bisa beralih dari pencari kerja menjadi pencipta kerja,” tambahnya.

Sandiaga juga menyebut dirinya kini lebih fleksibel menjalin kolaborasi lintas sektor sejak tak lagi berada di pemerintahan. Fokusnya adalah mendorong gerakan kewirausahaan anak muda dan memperluas peluang kerja.

Ia menekankan pentingnya keterampilan non-akademik dalam dunia kerja saat ini. Keahlian seperti menjadi barista dinilai relevan dan berpotensi membuka usaha baru.

“Pelatihan barista ini adalah salah satu bentuk konkret untuk menangkap peluang usaha. Kami ingin anak-anak muda melihat bahwa ada banyak jalan untuk menjadi wirausaha,” katanya. (E-4)