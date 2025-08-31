Headline
Membawa Aspirasi Rakyat ke Dunia Roblox

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.

Media Indonesia
31/8/2025 21:36
3 Orang Diamankan Terkait Kebakaran Markas Gegana di Jakarta Pusat
ilustrasi(Dok.Antara)

MARKAS Gegana di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, dilalap api pada Minggu sore. Kebakaran diduga dipicu oleh aktivitas pemulung yang mencoba mengambil barang di dalam gedung.

“Ada tiga orang yang diamanin dari dalam Gedung Gegana, yang diduga pemulung yang mau ambil barang,” kata saksi mata, Herman dikutip Antara, Minggu (31/8).

Ia menjelaskan, kobaran api muncul sekitar pukul 16.30 WIB di bagian belakang gedung yang berdekatan dengan permukiman warga. Herman merupakan warga yang tinggal di belakang gedung tersebut mengatakan bahwa kejadian itu terjadi dengan cepat dan api terlihat dari permukiman warga.

Baca juga : Gegana Evakuasi Sebuah Granat dari Poskamling Tamansari Bogor

“Sekitar jam setengah 5 sore lah kejadiannya,” ujarnya

Saksi lain yang enggan disebutkan namanya menyebut ada lima orang di dalam gedung yang diduga terkait dengan kebakaran, terdiri dari tiga laki-laki dan dua perempuan.

Hingga kini, petugas pemadam kebakaran masih berupaya mendinginkan lokasi dan menangani sisa-sisa api. Hingga berita ini ditulis belum ada penjelasan resmi dari kepolisian.  (P-4)



Editor : Akmal
