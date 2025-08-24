Wakil Ketua DPRD: Revitalisasi Ragunan jangan Beratkan Warga Jakarta

Pengunjung berteduh dari terik sinar matahari di bawah pohon sambil menikmati makanan saat mengunjungi Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan.( MI/RAMDANI)

Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk merevitalisasi Taman Margasatwa Ragunan (TMR) mendapat dukungan legislatif.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menegaskan kebijakan tersebut harus dilaksanakan dengan perencanaan matang agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“TMR ini aset besar Pemprov sekaligus ruang hiburan warga Jakarta dengan harga terjangkau. Revitalisasi saya dukung penuh, asal perencanaan bisnisnya dilakukan cermat dan terukur,” ujar Baco melalui keterangannya, Minggu (24/8).

Menurut dia, revitalisasi semestinya tidak berhenti pada perbaikan fisik semata, tetapi juga meningkatkan kualitas area wisata agar semakin menarik minat pengunjung.

Ia mengingatkan Pemprov untuk tidak terjebak sekadar mengikuti tren yang justru berisiko menimbulkan kerugian.

“Revitalisasi jangan sampai hanya untuk sensasi. Harus ada konsep jangka panjang agar Ragunan bisa terus tumbuh sebagai destinasi unggulan,” tambahnya.

Baco juga mendorong Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) menjalin kolaborasi dengan sektor swasta. Inovasi program hiburan di dalam TMR dinilai penting agar pendapatan tidak hanya bergantung pada penjualan tiket.

“Income Ragunan jangan cuma dari tiket, harus ada terobosan lain,” tegasnya.

Ia menekankan, meski fasilitas ditingkatkan, biaya masuk TMR tetap harus ramah di kantong masyarakat. “Harga tiket tetap dipertahankan rendah agar terjangkau masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Yang utama, pengunjung bisa nyaman dan aman,” pungkas Baco. (Far/P-1)