Rencana Wisata Malam Taman Margasatwa Ragunan Tunggu Kajian

Pengunjung melihat jerapah ketika berwisata di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan .(Antara Foto/Asprilla Dwi Adha)

DPRD DKI Jakarta masih menunggu kajian terkait wacana jam operasional Taman Margasatwa Ragunan (TMR) hingga malam hari. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI diingatkan untuk mempertimbangkan kembali wacana tersebut.

Jika perencanaan sudah matang, menurut Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike, wacana wisata malam itu bisa digelontorkan kembali. “Pasti nanti ada kajian dan pertimbangan. Kalau memungkinkan dibuka sampai malam harus disiapkan segala sesuatunya,” ujar Yuke, dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta, Jumat (22/8).

Meski demikian, sambung dia, pihaknya tetap mendukung bila Pemprov DKI ingin menerapkan wacana jam operasional kebun satwa yang berada di Jakarta Selatan itu buka hingga malam. Syaratnya, sudah menyiapkan kajian matang.

“Kadang orang mau menikmati hiburan waktunya terbatas. Jadi tetap utamakan kajian dan infrastruktur yang siap, serta mempertahankan konservasinya,” ucap Yuke.

Pertimbangan tersebut, imbuh dia, perlu dilakukan mengingat banyak hewan dan tumbuhan langka yang harus benar-benar dijaga pelestariannya. Tak kalah penting, memperhatikan kenyamanan dan keamanan pengunjung.

Hal tersebut harus menjadi pertimbangan matang bila ingin membuka operasiona TMR hingga malam hari. Saat ini TMR beroperasi setiap Selasa-Minggu, mulai pukul 07.00-16.00 WIB.

“Kita harus benar-benar memanfaatkan itu. Jika dibuka sampai malam, harus disiapkan keamanan dan kenyamanan serta apa yang ada di situ harus kita jaga,” pungkasnya. (P-2)