Rencana Wisata Malam Taman Margasatwa Ragunan Tunggu Kajian

Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
DPRD DKI Jakarta masih menunggu kajian terkait wacana jam operasional Taman Margasatwa Ragunan (TMR) hingga malam hari. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI diingatkan untuk mempertimbangkan kembali wacana tersebut.
Jika perencanaan sudah matang, menurut Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike, wacana wisata malam itu bisa digelontorkan kembali. “Pasti nanti ada kajian dan pertimbangan. Kalau memungkinkan dibuka sampai malam harus disiapkan segala sesuatunya,” ujar Yuke, dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta, Jumat (22/8).
Meski demikian, sambung dia, pihaknya tetap mendukung bila Pemprov DKI ingin menerapkan wacana jam operasional kebun satwa yang berada di Jakarta Selatan itu buka hingga malam. Syaratnya, sudah menyiapkan kajian matang.
“Kadang orang mau menikmati hiburan waktunya terbatas. Jadi tetap utamakan kajian dan infrastruktur yang siap, serta mempertahankan konservasinya,” ucap Yuke.
Pertimbangan tersebut, imbuh dia, perlu dilakukan mengingat banyak hewan dan tumbuhan langka yang harus benar-benar dijaga pelestariannya. Tak kalah penting, memperhatikan kenyamanan dan keamanan pengunjung.
Hal tersebut harus menjadi pertimbangan matang bila ingin membuka operasiona TMR hingga malam hari. Saat ini TMR beroperasi setiap Selasa-Minggu, mulai pukul 07.00-16.00 WIB.
“Kita harus benar-benar memanfaatkan itu. Jika dibuka sampai malam, harus disiapkan keamanan dan kenyamanan serta apa yang ada di situ harus kita jaga,” pungkasnya. (P-2)
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berencana menaikkan tarif tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan bagi warga luar Jakarta dan wisatawan asing.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mempertimbangkan secara matang terkait rencana operasional Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta Selatan, hingga malam hari.
Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merevitalisasi Taman Margasatwa Ragunan (TMR) mendapatkan dukungan positif dari kalangan legislator.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung pihaknya menyebut Pemprov DKI akan menaikkan harga tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan jika telah direvitalisasi.
Revitalisasi ini akan mengusung konsep zonasi satwa, yaitu penataan berdasarkan klasifikasi habitat, jenis satwa, serta kebutuhan ekologisnya.
