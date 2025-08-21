Meski Naik, Tarif Masuk Ragunan Dipastikan Tetap Terjangkau

Headline
PENGELOLA Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, memastikan tarif masuk tetap terjangkau meski ada wacana kenaikan, seperti yang disampaikan Gubernur DKI Pramono Anung.
"Insya Allah, enggak akan mahal, nanti akan dikaji oleh banyak pihak, termasuk anggota dewan," kata Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang saat dihubungi, Kamis (21/8).
Kenaikan harga tiket itu dipastikan tidak akan memberatkan pengunjung, baik dari Jakarta, luar Jakarta maupun luar negeri.
Pengelola Taman Margasatwa Ragunan pun berkomitmen mendukung program yang dicanangkan pemerintah.
"Segala itu idenya bagus, ya, kita mendukungnya. Tapi itu saja kan banyak hal-hal yang perlu disiapkan. Nanti secara teknisnya mungkin akan ada pembahasan lebih lanjutnya," ucap Wahyudi.
Kendati demikian, rencana kenaikan harga tiket itu masih dalam tahap pembahasan seiring penyusunan konsep tata ruang (masterplan) revitalisasi taman margasatwa tersebut.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berencana menaikkan tarif tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan bagi warga luar Jakarta dan wisatawan asing.
Namun, dia belum merinci harga tiket masuk yang akan dikenakan bagi warga Jakarta, warga luar Jakarta dan wisatawan asing.
Kenaikan tarif tersebut, menurut dia, bertujuan untuk menjaga keindahan Ragunan dan meningkatkan kenyamanan pengunjung.
Terlebih, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merevitalisasi kawasan wisata tersebut, sehingga kenaikan harga tiket itu dinilai wajar.
Saat ini, harga tiket masuk Ragunan dibanderol mulai dari Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. (Ant/Z-1)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mempertimbangkan secara matang terkait rencana operasional Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta Selatan, hingga malam hari.
Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merevitalisasi Taman Margasatwa Ragunan (TMR) mendapatkan dukungan positif dari kalangan legislator.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung pihaknya menyebut Pemprov DKI akan menaikkan harga tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan jika telah direvitalisasi.
Revitalisasi ini akan mengusung konsep zonasi satwa, yaitu penataan berdasarkan klasifikasi habitat, jenis satwa, serta kebutuhan ekologisnya.
Lonjakan jumlah kunjungan kali ini sudah terlihat lebih tinggi dibandingkan libur panjang sebelumnya, menunjukkan minat masyarakat yang tinggi untuk berwisata di dalam kota.
