Calon Hakim MK Diminta tak Hantam DPR

DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.

Mohamad Farhan Zhuhri
21/8/2025 15:52
Komisi E DPRD DKI: Layanan Kesehatan Harus Berpihak pada Warga Kurang Mampu
Anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak(Dok. DPRD DKI)

ANGGOTA Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menilai pelayanan kesehatan untuk warga di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sudah relatif baik.

Namun, perlu dimaksimalkan dengan penunjang alat-alat kesehatan yang lengkap serta sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten. Seperti penyediaan tenaga dokter yang telah berpengalaman di bidangnya masing-masing.

“RSUD kita harus didukung dengan alat kesehatan yang lengkap dan sumber daya manusia yang mumpuni,” ujar Jhonny, Kamis (21/8).

Dalam hal ini, lanjut Jhonny, tenaga kesehatan seperti dokter harus lebih proaktif mendatangi warga untuk melakukan penyuluhan tentang kesehatan. Termasuk memberikan edukasi tentang pencegahan penyakit.

“Kita perlu memperbanyak tenaga kesehatan masyarakat, dokter yang paham kondisi sosial masyarakat,” tambah Jhonny.

Selain itu, Jhonny mengimbau agar Dinas Kesehatan memaksimalkan fungsi pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Artinya tidak hanya dalam fungsi pengobatan, melainkan lebih pada tindakan preventif dan pencegahan penyakit.

“Gerak puskesmas ke depan harus lebih aktif dalam upaya edukasi dan pencegahan penyakit,” jelas Politikus PDIP itu.

Dengan demikian, Jhonny berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan kesehatan dapat berpihak pada warga kurang mampu. Termasuk menjadi contoh dan teladan bagi provinsi lainnya.

“Bahkan, bisa menjadi pelopor utama dalam mendorong Indonesia semakin hebat di mata dunia,” pungkas dia. (P-4)



Editor : Akmal
