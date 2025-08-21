Pansus DPRD Fokus Dalam Penguatan Mutu Pendidikan 

Ilustrasi.(Antara Foto)

PANITIA Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta merampungkan pembahasan Bab IV Ranperda yang menitikberatkan pada penguatan mutu pendidikan. Bab ini dinilai krusial karena menyangkut standar kualitas tenaga pendidik hingga mekanisme evaluasi sekolah.

“Kita ingin mutu pendidikan kita tentu semakin baik. Salah satu unsur mutu itu adalah guru dan tenaga pendidikan,” ujar Ketua Pansus Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta, M Subki, dalam keterangannya, Jakarta Kamis (20/8).

Politikus PKS itu menjelaskan, salah satu substansi utama dalam Bab IV adalah keharusan pemerintah provinsi menyelenggarakan pelatihan rutin bagi guru dan tenaga pendidikan.

Pihaknya menilai, peningkatan kapasitas pendidik harus menjadi prioritas agar lebih profesional dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Kita sudah menetapkan adanya pelatihan-pelatihan untuk guru dan tenaga pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” tegas Subki.

Tak hanya itu, Bab IV juga mengatur kewajiban pengelola satuan pendidikan untuk melaporkan realisasi rencana peningkatan mutu secara periodik. Pasal 27 Ranperda menegaskan, laporan evaluasi minimal dilakukan setahun sekali kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

“Minimal setahun sekali memberikan laporan dan evaluasi, sehingga semua bisa terpantau dengan baik,” sambung Subki.

Dengan rumusan tersebut, Pansus berharap kualitas pendidikan di Jakarta tidak hanya meningkat di atas kertas, tetapi juga tercermin dalam profesionalisme tenaga pendidik dan layanan belajar yang diterima peserta didik. (H-4)