Wakil Ketua DPRD Apresiasi Program Pemutihan Ijazah Pramono Anung

Petugas Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyerahkan ijazah yang sempat tertahan sekolah kepada pemiliknya di SMK Miftahul Falah, Cipulir, Jakarta, Selasa (3/6/2025).(ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/nz)

WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani mengapresiasi program Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait pemutihan ijazah yang tertahan atau tertunda karena peserta didik kesulitan ekonomi. Politisi Partai Gerindra itu juga yakin dengan mengantongi ijazah, warga Jakarta bisa lebih percaya diri (PD) saat melamar pekerjaan.

“Alhamdulillah, setelah pemutihan ijazah, kita bisa memberikan harapan baru sahabat-sahabat kita yang ijazahnya tertunda, tertahan sehingga bisa lebih PD, secure, nyaman, dan aman ketika melamar pekerjaan,” ujar Rany, Kamis (21/8).

Usai menerima ijazah, harap Rany, para peserta didik dapat memiliki harapan baru. Mengejar mimpi melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Maka, ia tak ingin lagi ada alasan anak putus sekolah karena tidak lolos administrasi (kepemilikan ijazah) untuk melanjutkan jenjang berikutnya.

“Sebab kalau gak diurus, sudah jelas putus sekolah. Apresiasi sekali, terharu, mudah-mudahan bisa terakomodir semua (ijazah peserta didik yang tertahan),” ucap Rany.

Bantuan pemutihan ijazah tahap IV itu diberikan kepada 1.897 peserta didik dengan anggaran Rp7,6 miliar. Penyerahannya tiga gelombang. Pertama, dilaksanakan 21 agustus 2025 kepada 774 peserta didik.

Pada tahap I, II, dan III, bantuan pemutihan ijazah telah diserahkan kepada 1.315 peserta didik. Bantuan senilai Rp4,3 miliar sejak April 2025.

Sampai tahap IV, pemutihan ijazah diberikan kepada 3.212 peserta didik. Nilai bantuan sekitar Rp12 miliar. (H-4)