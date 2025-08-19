Pramono 45 Persen Pelamar Petugas Damkar Warga Luar Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.(Dok. Antara)

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mendapat laporan awal pendaftaran petugas pemadam kebakaran (damkar) dengan kuota 1.000 orang yang kini telah melewati seleksi administrasi. Pramono mengungkap, hampir separuh dari puluhan ribu pelamar petugas damkar merupakan penduduk luar Jakarta.

"Yang mengejutkan bagi saya pribadi adalah yang mencari kerja di luar Jakarta ternyata cukup tinggi sekali di atas 45 persen," kata Pramono di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Selasa (19/8).

Ia menilai, persoalan ketenagakerjaan, khususnya tingginya angka pengangguran tidak hanya dialami warga Jakarta, melainkan daerah lain yang juga mengharapkan lapangan kerja di Ibu Kota.

"Untuk lowongan 1.000 kali ini, mohon maaf memang diprioritaskan bagi tentunya bagi warga Jakarta. Memang kalau bagi warga Jakarta tidak memenuhi, baru kemudian membuka ruang bagi warga di luar Jakarta," ungkap Pramono.

Lebih lanjut, Politikus PDIP itu menyebut pelamar posisi petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta sebanyak 24.405 orang. Dalam seleksi administrasi, hanya 17 persen pelamar yang dinyatakan lolos.

"Dari proses administrasi yang lolos kurang lebih 4.200-an atau 17 persen dari angka yang kemarin mendaftar. Itulah yang kemudian akan kita segera proses dan kita finalkan," ujar dia.

Usai seleksi administrasi, dilakukan pembuktian dokumen pendaftaran dan persyaratan pada 19-22 Agustus 2025, dan pengumuman pembuktian dokumen pada 25 Agustus.

Pelamar yang lulus seleksi administrasi akan menjalani tes fisik pada tanggal 26 Agustus hingga 17 September 2025.

Tes fisik akan dilakukan oleh Kodam Jaya, bertempat di Brigif 1/Jaya Sakti, Kalisari, Jaktim. Dalam tahap ini, pelamar akan menjalani tes kesegaran jasmani A (lari 12 menit), kesegaran Jasmani B (pull up, sit up, push up, shuttle run), postur tubuh (tinggi dan berat badan, anatomi tubuh, penampilan), serta ketangkasan renang 25 meter.

Setelahnya, Dinas Gulkarmat DKI akan mengumumkan 1.000 pelamar yang lolos seleksi pada 18 September 2025, dilanjutkan penandatanganan kontrak kerja pada 1 Oktober 2025. (H-3)