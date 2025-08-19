1.900 Personel Dikerahkan Atasi Kebakaran Hutan di Spanyol, Korban Jiwa Bertambah

Pemerintah Spanyol menambah 500 pemadam kebakaran, menjadi total 1.900 orang untuk mengatasi kebakaran hutan. Korban jiwa bertambah menjadi empat orang. (Media Sosial X)

PEMERINTAH Spanyol menambah 500 personel pemadam kebakaran untuk memerangi kebakaran hutan besar yang melanda sejumlah wilayah, sehingga total pasukan yang dikerahkan kini mencapai 1.900 orang. Hingga Senin (18/8), korban jiwa akibat bencana ini telah bertambah menjadi empat orang.

Salah satu korban adalah seorang petugas pemadam di Castile dan León yang meninggal setelah truknya tergelincir ke jurang saat bertugas. Perdana Menteri Pedro Sánchez menyampaikan rasa duka mendalam atas tragedi tersebut.

Kebakaran hebat juga melanda negara tetangga, Portugal, yang menewaskan seorang petugas pemadam dalam kecelakaan lalu lintas saat bertugas. Presiden Marcelo Rebelo de Sousa menyebut insiden itu sebagai “tragis” dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban.

Titik Api

Di Spanyol, titik api terbesar berada di Castile dan León, wilayah yang terdampak paling parah. Media lokal melaporkan kondisi udara di beberapa kota “nyaris tak bisa dihirup” karena pekatnya asap. Lebih dari 27 ribu warga di wilayah barat dan barat laut terpaksa dievakuasi.

Kebakaran di Provinsi Cáceres masih belum terkendali setelah melahap lebih dari 11 ribu hektare lahan. Sementara di Galicia terdapat 12 titik api, dengan kebakaran terbesar di Ourense yang telah membakar 17.500 hektare.

Berdasarkan data European Forest Fire Information System (EFFIS), sekitar 343 ribu hektare lahan di Spanyol telah terbakar sepanjang 2025, hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Portugal juga mengalami nasib serupa, dengan kebakaran yang menghancurkan lebih dari 216 ribu hektare lahan sejak akhir Juli.

Mekanisme Perlindungan Sipil

Spanyol dan Portugal telah mengaktifkan Mekanisme Perlindungan Sipil Uni Eropa untuk mendapatkan bantuan darurat. Bantuan darurat itu termasuk dukungan pesawat pemadam dari negara lain.

Ahli meteorologi memperingatkan perubahan iklim memperburuk frekuensi dan intensitas gelombang panas, yang membuat kebakaran hutan di Eropa Selatan semakin parah dari tahun ke tahun. (BBC/Z-2)