Warga Ramaikan KRL dengan Nuansa Merah Putih

Ilustrasi.(MI/SUSANTO)

SUASANA peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia turut terasa di dalam rangkaian KRL Commuter Line pada Minggu pagi.

Gerbong-gerbong dipadati penumpang yang membawa atribut Merah Putih, seperti bendera kecil, ikat kepala, hingga kaus bernuansa nasionalisme. Sejak pagi, stasiun-stasiun di Jabodetabek ramai oleh warga yang hendak menuju Monumen Nasional (Monas), pusat perayaan HUT RI.

Banyak keluarga datang bersama-sama mengenakan pakaian merah putih, membuat suasana kereta berubah layaknya pesta rakyat. "Setiap tahun biasanya saya ajak anak-anak naik KRL ke Monas. Rasanya beda kalau naik bareng warga lain, apalagi semua pakai atribut merah putih, seru sekali lihatnya," kata Shalma (31), warga Bekasi.

Jumlah penumpang terlihat meningkat dibanding hari biasa, namun kondisi tetap kondusif. Sesekali terdengar lagu kebangsaan dan yel-yel kemerdekaan berkumandang dari penumpang, menambah semarak suasana.

Bagi sebagian warga, perjalanan ini bukan sekadar menuju Jakarta, tetapi juga wujud sederhana cinta tanah air. "Naik KRL ramai-ramai sambil kibarkan bendera itu bikin bangga. Momentum 17 Agustus memang harus dirayakan dengan meriah, anak-anak aja lihatnya senang jadi pengalaman baru," ujar Shalma.

Anton (43), warga Jatinegara, juga merasakan hal serupa. Menurutnya, atribut Merah Putih di sepanjang perjalanan mencerminkan semangat persatuan dan nasionalisme. "Harus heboh, kita harus ajarkan anak-anak kita soal kebersamaan, nasionalisme, 17 Agustus harus berbeda dibandingkan hari biasanya. Merah Putih memang seharusnya ada di mana-mana kalau momentum seperti ini," katanya.

Anton pun mengapresiasi adanya tarif khusus Rp80 untuk naik KRL pada hari kemerdekaan. "Alhamdulillah juga turut kita apresiasi pemerintah sama pihak kereta memberikan diskon, jadi naik KRL hanya Rp80 saja karena ulang tahun Indonesia juga ke-80 ya, ini menarik bagus," ucapnya.

Program diskon tarif Rp80 ini berlaku pada 17–18 Agustus 2025 untuk semua layanan KRL Jabodetabek, LRT Jabodebek, LRT Jakarta, dan MRT Jakarta. Tahun ini, perayaan HUT ke-80 RI mengusung tema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.”

Puncak peringatan akan dipimpin Presiden Prabowo Subianto dalam upacara Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta, yang juga dimeriahkan dengan Kirab Bendera Sang Merah Putih, pembacaan Teks Proklamasi, Pesta Rakyat, dan Karnaval Bersatu Kemerdekaan. (Ant/I-3)