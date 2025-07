Demo Tolak RUU ODOL, 6 Orang Ditangkap Usai Coba Blokade Jalan di Jakpus

Seratusan truk peserta aksi terparkir saat unjuk rasa terkait muatan berlebih atau zero over dimensi over loading (ODOL) di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta(Dok. MI/Usman Iskandar)

AKSI unjuk rasa sopir truk yang menolak aturan soal muatan berlebih atau zero over dimensi over loading atau RUU ODOL yang berlangsung di kawasan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat (Jakpus), pada Rabu (2/7), berujung ditangkapnya enam orang yang diduga koordinator lapangan (Korlap). Mereka dituding melawan pihak kepolisian saat melaksanakan tugas.

"6 orang diduga Korlap yang diamankan karena melawan dan menghalangi pejabat yang berwenang dalam melaksanakan tugas," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro dalam keterangannya, Rabu (2/7).

Susatyo mengatakan, pihaknya terpaksa membubarkan massa karena para demonstran mencoba menutup Jalan Merdeka Selatan.

"Massa aksi dibubarkan karena menutup Jalan Merdeka Selatan dengan mengancam akan membuat macet jalan Jakarta sehingga massa aksi dibubarkan," ujarnya.

Meski sempat memanas, namun kini situasi sudah berangsur kondusif. Kondisi lalu lintas pun juga sudah kembali normal.

"Dari jam 3 sudah normal. Tinggal kepadatan aktivitas rutin masyarakat saja," tuturnya. (H-3)