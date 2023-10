Anak Pamen TNI AU Bersepeda Sendirian Menuju TKP

POLISI menyatakan anak Pamen TNI AU yang ditemukan tewas terbakar di Pos Spion Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, CHR 16 sempat bersepeda sendirian sebelum ditemukan tewas.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Leonardus Simarmata menyebutkan bahwa tersebut terekam pada empat CCTV yang ada di sekitar lokasi.

"Dia menggunakan sepeda, ini sepeda yang kami temukan di TKP (Tempat Kejadian Perkara). Jadi dia mengayuh sendiri memang menuju ke TKP," ujar Leo kepada wartawan di Mapolres Metro Jakarta Timur, Jumat (29/9).

Leonardus juga mengatakan bahwa terlihat dari CCTV, CHR membawa sebuah ransel. Ternyata, ransel itu pun ditemukan tak jauh dari tempat penemuan mayat CHR. Kendati demikian, Leonardus belum merinci lebih lanjut soal tas ransel itu termasuk isinya.

Lebih lanjut, Leonardus juga memaparkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap orang tua CHR. Dari hasil pemeriksaan itu, diketahui bahwa CHR meninggalkan rumah pada Minggu (24/9) sekitar pukul 18.40 WIB.

"Sekitar pukul 18.40 WIB meninggalkan rumah itu masih bertemu dengan bapaknya masih," pungkasnya.

Sebelumnya, Polisi menemukan sebuah pesan yang di akun gim Roblox milik anak Pamen TNI AU yang ditemukan meninggal dengan kondisi terbakar di Pos Spion Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, CHR 16.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Leonardus Simarmata mengatakan bahwa CHR ternyata memiliki ketertarikan pada gim Roblox. Pada akun gim itu, dijelaskan Leonardus, menemukan adanya pesan 'Hi, if you see this, I'm probably already dead'.

"Jadi korban ini hobinya memang gamer. Mengecek akun Roblox korban karena ditemukan status di Roblox korban, bertuliskan, tulisannya; 'Hi, if you see this, I'm probably already dead'," kata Leonardus, Rabu (27/9).

Mayat pemuda dengan kondisi luka bakar ditemukan di kawasan Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Leonardus Simarmata pun mengonfirmasi soal penemuan jasad pemuda tersebut.

"Sudah (Dapat informasi penemuan jasad pemuda). Masih penyelidikan, besok akan dirilis oleh Polres dan TNI AU," kata Leonardus saat dihubungi, Senin (25/9). (Z-8).