Lions Club Indonesia Beri Bantuan Sembako ke Petugas Sampan di Pantai Festival Ancol

SEBANYAK 29 club yang tergabung dalam Perkumpulan Lions Clubs Indonesia Distrik 307-B1 melakukan aksi sosial membagikan sembako kepada 220 petugas sampan yang mencari nafkah di Pantai Festival Ancol, Minggu (5/3).

Ketua Panitia Baksos Ancol Yudha Triyono yang juga sebagai President Club Sentra Bisnis menjelaskan, pemilihan petugas sampan dikarenakan cuaca ekstrim akhir-akhir ini membuat pantai Festival Ancol sepi pengunjung, akibatnya, penghasilan mereka berkurang.

Menurut Ketua Komite Humas Radhytia SS, selain kegiatan Baksos para anggota pun diajak bergoyang zumba oleh miss Mega dan yang tak kalah menarik ada penyanyi Rani Pancarani yang lebih dikenal dengan cece Rani untuk menghibur para peserta Baksos yang merupakan anggota Lions dari masing-masing Clubs.

“Senam Zumba untuk berolahraga bersama itu merupakan salah satu bagian kegiatan distrik kami dengan nama REKOLA (rekreasi dan olahraga) sebagai ajang untuk mempererat hubungan sesama anggota.” Jelas Radhytia.

"Kenapa pemberiaan sembako yang pilih, ini merupakan salah satu kegiatan utama yaitu Relieving The Hunger. Untuk diketahui, Organisasi Lions Clubs mempunyai program pelayanan utama lainnya yaitu, care to diabetes, protecting the environment, care terhadap anak-anak penderita kanker dan juga peduli kesehatan mata untuk anak-anak usia sekolah," ujar Erijanto Djajasudarmadi, Gubernur Distrik Lions Clubs 307 B 1

Kedepan jelas Erijanto, pihaknya akan memberikan bantuan terpal untuk atap sampan para nelayan di pantai Ancol. Dia juga menyampaikan turut berdukacita kepada para korban yang meninggal dunia akibat kebakaran di Pertamina Depo Plumpang dan Lions Clubs Distrik 307 B1 juga berencana akan mensurvei apa saja yang mereka butuhkan pasca kebakaran yang melanda.

“Dalam waktu dekat ini kita akan segera mensurvei warga yang terdampak akibat kebakaran tersebut dan apa saja yang mereka butuhkan.” ujar Erijanto.

Lions Club Indonesia didirikan pada 1969 dengan Presiden Chapter pertama merupakan Bandoro Pangeran Hardjo Bintoro, adik kandung Sri Sultan Hamengkubowono IX. (RO/OL-7)