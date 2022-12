3 LED Besar Siap Ramaikan Tahun Baru di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta

PERUSAHAAN media luar ruang, City Vision meluncurkan The Iconic Bundaran HI Digital Network sebuah media iklan publik luar ruang.

The Iconic Bundaran HI Digital Network menjadi jaringan Digital Out of Home (DOOH) seluas 800 meter persegi pertama dan terbesar di Jakarta. DOOH itu terdiri dari tiga LED eksterior raksasa yang terpasang di bagian luar gedung mal Plaza Indonesia.

"The Curved, The Ribbon, dan The Thamrin LED, serta dua LED interior berlokasi tepat di jantung ibu kota metropolitan Jakarta," ujar Co-Founder City Vision, Meyrick Sumantri, saat ditemui di Plaza Indonesia, Rabu (14/12).

Menurutnya, menjelang pergantian tahun 2023, di kawasan Bundaran HI akan ada satu event khusus yang akan digelar tepat pada 31 Desember.

"Saat ini masih dalam perencanaan, kita belum bisa buka dan kita akan suprise," ujarnya.

"Sebagai ikon Jakarta dan pusat keramaian akan diadakan suatu event khsusus untuk tahun baru happy New year yang terinspirasi dari berbagai negara saat menyambut pergantian tahun," imbuhnya.

Menurutnya, kehadiran The Iconic Bundaran HI Digital Network ini terinspirasi dari Times Square, New York dan juga Piccadilly Circus, London.

"Harapan kami dengan menempatkannya di lokasi ikonik Jakarta dapat menjadi daya tarik hiburan Ibukota," jelasnya.

Layar megah The Curved menghadap ke selatan Plaza Indonesia, dengan bentuk dan tampilan melengkung, menjadikan LED ini sebagai ruang iklan visual dengan tayangan 3D yang menarik dari berbagai sudut.

Selanjutnya, The Ribbon LED berukuran 93 meter yang membentang sepanjang pedestrian di Grand Hyatt Hotel, yang dapat dilengkapi dengan teknologi Audio-Enabled yang memberikan pengalaman unik bagi para pejalan kaki.

Sementara itu, The Thamrin LED yang menghiasi sisi barat Plaza Indonesia dengan layar menonjol keluar dapat memukau perhatian pengguna MRT Bundaran HI, pejalan kaki, maupun kendaraan yang lewat di jalan protokol MH Thamrin.

Dalam kemunculan perdananya di depan publik pada hari Minggu 11 Desember 2022, The Iconic Bundaran HI Digital Network mempersembahkan tampilan digital interaktif bertemakan Bangga Karya Indonesia.

“Perkembangan teknologi mengubah perspektif masyarakat dalam mengekspresikan diri dan menikmati seni. Teknologi canggih O2O (Online to Offline) dalam The Iconic Bundaran HI Digital Network memungkinkan masyarakat untuk melakukan Augmented Reality Coloring. Pengunjung bisa mewarnai sebuah gambar, dilanjutkan dengan proses pemindaian oleh sistem, dan akhirnya gambar akan hidup dan bergerak di layar LED. Hal ini tentunya menjadi pengalaman baru bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan media luar ruang melalui penyuguhan konten yang menghibur,” tutur Juliana Kumala, Co-Founder City Vision.

City Vision berkolaborasi dengan para seniman visual Muklay, Imelda Adams dan Aufa untuk meramaikan acara peluncuran perdananya di Bundaran HI.

Para ilustrator menggambarkan kreasi mereka yang bertemakan budaya Indonesia dan mengundang publik untuk turut mewarnai karyanya bersama-sama.

Di kesempatan yang sama, General Manager Marketing Plaza Indonesia, Zamri Mamat mengatakan PI telah menjadi simbol Jakarta sejak 1990 dan rumah bagi banyak merek untuk memperkenalkan produk premium dan eksklusifnya.

"Kehadiran The Iconic Bundaran HI Digital Network menjadi opsi bergengsi bagi para pelaku industri ternama untuk terhubung dengan audiensnya. Selain itu, lokasinya yang strategis membuat banyak merek-merek mewah memilih beriklan disini bahkan sebelum The Iconic Bundaran HI Digital Network resmi diluncurkan," pungkasnya. (A-2)