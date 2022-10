Sinar Mas Land Selenggarakan Doggo Fun Run with Aerium 2022  

SINAR Mas Land melalui salah satu proyeknya yakni Aerium menyelenggarakan Doggo Fun Run with Aerium 2022. Maklum, Aerium merupakan hunian apartemen dengan konsep The First Prestigious Dog-Friendly dan terlengkap di Taman Permata Buana, Jakarta Barat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Minggu (23/10) di Airy Garden, Marketing Gallery Apartemen Aerium. Acara ini diikuti oleh 105 hewan peliharaan dan menjadi ajang berkumpul komunitas para pecinta hewan peliharaan khususnya anjing. Peserta Doggo Fun Run memiliki kesempatan untuk memenangkan total hadiah sebesar Rp10 juta, medali, hingga voucer Sunday Market senilai Rp50 ribu bagi hewan peliharaan yang dapat menyelesaikan kegiatan lomba tersebut dari garis start hingga finis.

Para pengunjung juga bisa mendapatkan voucer Sunday Market dengan melakukan kunjungan ke show unit apartemen Aerium. Kegiatan Doggo Fun Run bekerja sama dengan berbagai pihak di antaranya Social Dog, Hewania, dan Attention.id.

Acara Doggo Fun Run dimeriahkan dengan berbagai kegiatan seperti dog marathon, talk show bersama dengan drh. Rajanti sebagai animal communicator, meet and greet bersama Arken Family, serta layanan konsultasi kesehatan gratis dengan dokter hewan bersama Hewania. Apartemen Aerium juga dilengkapi fasilitas unggulan untuk Anabul Lovers yakni Dog Park dalam kawasan hunian tersebut.

Division Head Commercial National Sinar Mas Land, Christine Natasha Tanjungan, mengatakan kegiatan Doggo Fun Run merupakan salah satu bentuk kontribusi perusahaan kepada para pecinta hewan peliharaan atau Anabul Lovers. "Kami mendukung acara ini karena kawasan apartemen Aerium dibangun dengan mengusung konsep dog friendly yang sangat bersahabat dengan man’s best friend yakni hewan anjing. Sementara itu, saat ini progres pembangunan apartemen Aaerium sudah mencapai 95% dan akan melakukan serah terima unit secara bertahap kepada konsumen pada bulan Desember 2022. Seluruh unit apartemen sudah memasuki tahap penyelesaian akhir. Fasilitas yang disediakan juga sudah memasuki tahap finishing seperti lobby, kolam renang, dan lounge."

Hunian apartemen Aerium terinspirasi dari tanaman aerium mengadopsi konsep ruang terbuka bertema A Breath of Fresh Air dengan sky garden di setiap empat lantai dan koridor semiterbuka di semua lantai. Konsep ruang terbuka tampak dari area penghijauan dan fasilitas outdoor yang mencapai 13.000 m2 atau 75% dari keseluruhan luas lahan Aerium sekitar 1,8 hektare.

Para penghuni dapat menikmati udara segar yang menyehatkan langsung dari alam. Aerium merupakan salah satu pilihan hunian yang dapat memberikan relaksasi di tengah padatnya rutinitas sehari-hari di kota Jakarta. (RO/OL-14)