Update 3 Oktober 2022: 384 Kasus Covid-19 Terdeteksi di DKI Jakarta

JAKARTA masih menjadi episentrum penyebaran covid-19 di Tanah Air. Sebanyak 384 kasus dari 1.134 kasus covid-19 nasional ditemukan di Jakarta, Senin (3/10) Angka itu setara dengan 33,9 persen dari total kasus hari ini.

“Terdiri dari 358 kasus penularan lokal dan 26 kasus impor dari pelaku perjalanan luar negeri (PPLN),” tulis data Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Kemudian Jawa Barat melaporkan 191 kasus covid-19 baru. Rinciannya, yakni 190 kasus penularan lokal dan satu kasus dari PPLN.

“Berikutnya Banten mencatat 136 yang seluruhnya dari transmisi lokal," tulis keterangan tersebut.

Sementara itu, hanya dua provinsi yang nihil kasus covid-19 hari ini. Provinsi tersebut ialah Kalimantan Selatan dan Maluku.

Kasus covid-19 di Indonesia bertambah 1.134 pada Senin, 3 Oktober 2022. Total kasus konfirmasi positif di Indonesia mencapai 6.435.719 orang.

Recovered covid-19 patients also increased by 2,263 people. Up to 6,261,282 patients recovered.

Patients died due to covid-19 increased by 11 today. So there are 158,143 casualties due to the virus. (OL-8)