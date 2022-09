Di Jakarta, Kosmecare Goes to School Sambangi Tujuh Sekolah

SETELAH hadir di beberapa kota, rangkaian Kosmecare Goes to School hadir di DKI Jakarta pada 26-27 September 2022. Sebelumnya, rangkaian acara ini hadir di lebih dari 20 kota hanya dalam waktu beberapa bulan.

"Kosmecare Goes to School yang hadir di beberapa sekolah merupakan rangkaian kontribusi dari Kosme Group untuk terus berkontribusi mendukung perlindungan pendidikan bagi generasi muda di tengah pandemi. Melalui produk yang dihasilkan oleh Kosmecare, seperti masker Kosmemask, Kosme Micellar Handwash untuk mencuci tangan, serta Kosme Hand Moisturizer untuk membunuh kuman di tangan menjadi sahabat dalam proses belajar mengajar di sekolah," papar Titis Indah Wahyu, CEO Kosme Group.

Di DKI Jakarta, Kosmecare Goes To School hadir di tujuh sekolah dasar, yaitu SDN Pulo 07, SDN Keramat Pela 01, SDN Gandaria Utara 11, SDN Kramat Pela 07, SDN Kramat Pela 09, SDN Gandaria Utara 03, serta dipungkasi di SDN Pulo 01 sebagai puncak seremoni. Acara puncak Kosmecare Goes to School DKI Jakarta yang dihelat di SDN Pulo 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berlangsung penuh kemeriahan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Para siswa sejak pagi antusias mengikuti rangkaian acara Kosmecare Goes to School yang dikemas bersama unjuk kebolehan seni dan prestasi para siswa. Kesempatan ini tentu saja mendapatkan sambutan hangat dari ratusan siswa maupun guru yang antusias mengikuti ajang edukasi kesehatan sambil menyaksikan panggung kreatif. Suasana acara terasa meriah, dengan tampilnya berbagai ajang seni seperti pantomim, tari tradisional, menyanyi, termasuk kegiatan polisi cilik yang memupuk rasa cinta tanah air sejak usia dini.

Kiat penting menjaga kesehatan di tengah pandemi selama di sekolah juga disampaikan oleh dr Andhik Harimurti, dokter dari Kosme Group. Kunci tetap sehat selama pandemi ialah menjaga protokol kesehatan dengan menjaga kebersihan. Rajin mencuci tangan serta mengenakan masker yang bersih untuk melindungi saluran pernafasan dari virus adalah cara yang bisa dilakukan. "Kalau kita hidup bersih, kuman dan virus penyebab penyakit pasti jauh dari kita," paparnya sambil mempraktikkan cara mengenakan masker yang tepat kepada para siswa.

Kepala Sekolah SDN Pulo 01 Sri Wahyuni memberikan apresiasi atas acara Kosmecare Goes To School yang memberikan edukasi tentang perlindungan kesehatan bagi para siswa yang memasuki masa sekolah. "Kami berterima kasih Kosmecare ikut peduli pada generasi muda dengan produk yang ada. Para siswa diberikan dukungan untuk berkarya dengan protokol kesehatan yang baik," ungkapnya.

Hal serupa diungkapkan oleh Vivi Intan Sari, Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang turut hadir dalam kesempatan tersebut. Pihaknya berharap acara Kosmecare Goes To School bisa hadir lebih banyak di beberapa sekolah di DKI Jakarta dan kota lain. "Harapannya, lebih banyak kebaikan yang bisa dirasakan oleh para siswa dan tetap terlindungi dengan protokol kesehatan yang baik sehingga prestasi dan kreativitas mereka bisa diwadahi," katanya. (RO/OL-14)