Transjakarta Sediakan Layanan Wara Wiri Royal untuk Pengunjung Ancol

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyediakan layanan khusus Wara Wiri Royal yang akan melayani akses transportasi bagi pengunjung di kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara.

Layanan ini merupakan bentuk kerja sama dengan PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk yang berada di bawah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan TransJakarta Anang Rizkani Noor mengatakan bus ini melayani rute utara dan selatan yang tidak dilintasi langsung oleh bus wara wiri. Harapannya agar bisa mempermudah pengunjung yang ingin berkeliling atau berpindah antara satu titik ke titik lainnya.

“Masyarakat bisa menikmati layanan ini selama pekan liburan sekolah periode 2 – 17 Juli 2022 di dua rute yang tersedia,” ujar Anang melalui keterangan resmi, Sabtu (2/7).

Untuk layanan ini, TransJakarta menyediakan sebanyak 4 (empat) unit bus Royaltrans yang beroperasi mulai pukul 08.00–20.00 WIB dengan tarif Rp5 ribu. Pelanggan diwajibkan melakukan tap in dan tap out Kartu Uang Elektronik (KUE) pada alat Tap on Bus (TOB) yang terpasang di dalam armada.

“Karena ini layanan premium, tidak diperbolehkan ada pelanggan yang berdiri. Semuanya harus duduk di bangku yang tersedia. Diharapkan, pelanggan memenuhi semua aturan dan prokes yang berlaku untuk keamanan dan kenyamaann bersama,” imbuhnya.

Sebagai tambahan, bus Royaltrans memiliki fasilitas yang memanjakan pelanggan seperti tempat duduk yang lebar, reclining seat, USB Port di setiap kursi pelanggan, kamera CCTV, Bottle Holder serta bagasi barang.(OL-5)