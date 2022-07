Pameran Mommy N Me di JCC, Senayan, Telah Resmi Dibuka

PADA Jumat (1/7), pameran Mommy N Me resmi dibuka. Mommy N Me siap menjadi tempat seru untuk menghabiskan akhir pekan sekaligus belanja kebutuhan Ibu hamil, bayi, dan balita.

Menghadirkan 100 perusahaan dan menampilkan lebih dari 200 merek ternama sebagai alternatif pilihan produk juga jasa dari perlengkapan ibu dan anak serta siap manjakan keluarga muda Indonesia dengan beragam program dan diskon yang menarik.

Diselenggarakan selama tiga hari, mulai hari Jumat (1/7) sampai dengan Minggu (3/7) di Assembly & Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, dibuka untuk umum mulai jam 09.00 –19.00 WIB.

Untuk masuk ke pameran Mommy N Me, pengunjung membayar tiket masuk Rp 25 ribu orang. Tiket dapat dibeli melalui online di GOTIX dan Loket.com.

Mommy N Me adalah bagian dari IMBEX series yaitu pameran yang menampilkan beragam produk dan jasa dari industry perlengkapan ibu dan anak.

Mommy N Me merupakan pameran tengah tahun yang diselenggarakan oleh PT Reed Exhibitions Indonesia (RX) dan didukung oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) sebagai Official Bank Partner.

Menempati area seluas lebih dari 7.000 m2, pameran ini akan menampilkan beragam produk dan jasa kebutuhan Ibu dan Anak, mulai dari kebutuhan harian seperti baju, peralatan makan dan minum, perlengkapan mandi, kesehatan dan olah raga bayi, perlengkapan penunjang ASI, Stroller hingga mainan dan pendidikan.

Beragam merek ternama hadir di sini seperti Baabaasheepz, Babyzen Yoyo, Birds n Bees, Birth n beyond, Bohopanna, Daiichi, Dr Brown, Friends of Sally, Haenim, Hogasan, Little Palmerhaus, Mattel Momuung, Mooimom, Mooi, Nature One Dairy, Rise n Shine, Summertide, Toys Kingdom, dan masih banyak lagi.

Maria Achti, Project Director PT Reed Exhibitions Indonesia (RX) mengatakan, “Kami sangat bersemangat dan siap untuk menyambut kehadiran seluruh keluarga muda Indonesia berkunjung ke Mommy N Me."

"Melihat animo pasar yang begitu besar, kami yakin pameran ini mampu kembali membangkitkan geliat pasar perlengkapan Ibu dan anak pasca-pandemi dan menghasilkan transaksi milyaran rupiah selama tiga hari penyelenggaraan,” jelasnya.

Guna menarik calon pengunjung datang dan berbelanja di Mommy N Me, beragam program menarik telah dipersiapkan, mulai dari program edukasi hingga belanja.

Setiap harinya pengunjung dapat mengikuti beragam acara di area panggung seperti talkshow yang mengangkat tema-tema menarik seputar kesehatan ibu dan anak.

Selain itu, ada tips perawatan bayi hingga tumbuh kembang sang buah hati dengan menghadirkan para narasumber yang ahli di bidangnya dan public figure, demo masak untuk bekal sang buah hati, masak menu sehat ,elang produk dan masih banyak lagi.

Tidak hanya program diskon, bagi pengunjung yang sudah bertransaksi juga berkesempatan untuk mendapatkan aneka hadiah menarik melalui program lucky draw yang diundi pada pukul 18.30 setiap harinya. (RO/OL-09)