Anies Klaim Efek Ekonomi Formula E Capai Rp2,6 Triliun

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan penyelenggaran Formula E telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Hal diketahui berdasarkan survei yang digelar lembaga riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef).

"Studi dilakukan oleh Indef menunjukkan dampak ekonomi mencapai Rp 2,6 triliun. Cuma ini adalah angka yang cukup tinggi dan ikut meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di Jakarta sebesar 0,1 persen," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta, Jumat (24/6).

Dalam riset itu juga diketahui 45 persen penonton Formula E di Jakarta merupakan milenial. Anies menilai ajang balap mobil listrik mampu mengubah sudut pandang seluruh kalangan terkait kegiatan yang ramah lingkungan.

"Kita melihat bahwa data 42 persen, pengunjung menyatakan tertarik dari bagian sustainable city dan angka kepuasan dari pengunjung 92 persen mengatakan sangat puas dan puas dengan pelaksanaan E Prix kemarin," jelasnya.

Menurut mantan Mendikbud periode 2014-2016 itu, capain tersebut berkat kerja keras semua kalangan dan didukung dengan perencanaan yang matang. Hal ini juga mampu menjadi modal bagi Ibu Kota menyelenggarakan ajang internasional lainnya.

"Dunia internasional menyadari dan melihat langsung bahwa kami, bangsa Indonesia, bisa sanggup untuk menyelenggarakan event global setara bahkan terbaik di antara Formula E yang pernah ada," pungkasnya. (OL-8)