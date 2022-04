Harga Daging dan Ayam Potong di Kota Bekasi Meroket

HARGA kebutuhan pokok daging dan ayam potong di Kota Bekasi meroket sehari jelang Ramadan. Saat ini, daging sapi dijual seharga Rp150-170 ribu per kg dan daging ayam potong dijual seharga Rp45 ribu per kg atau naik Rp15 ribu dari sepekan sebelumnya.

"Naiknya harga daging ayam karena permintaannya yang tinggi menjelang Ramadan. Apalagi situasi saat ini sudah longgar. Walau mahal, masyarakat tetap membeli dengan cara per potong," kata Deri, pedagang ayam di Pasar Baru Kota Bekasi, Sabtu (2/4).

Adapun kenaikan harga daging sapi telah terjadi sejak sebulan lalu. Dari biasanya Rp120 ribu per Kg, saat ini harga daging sapi telah mencapai Rp150 ribu per kg untuk kualitas biasa dan Rp170 ribu untuk premium.

"Daging sapi harganya mahal. Jadi kurang laku, warga tak mampu membelinya," ungkap Edo, pengelola kafe dan resto Tanmi di Sentra Terpadu Kemensos Jalan Joyomartono Kota Bekasi.

Selain dua komoditas pokok itu, lanjutnya, kenaikan harga juga berlaku pada harga minyak goreng curah sebesar Rp20 ribu per liter, harga minyak goreng kemasan Rp24 ribu per liter, harga beras Rp11 ribu per liter, harga telur ayam Rp25.000 per kilogram, harga gas LPG tiga kilogram Rp17 ribu hingga Rp20 ribu.

"Kami paling siasati dengan menekan beras. Jadi beras cari harga agak murah namun masih kualitas bagus. Jadi harga jual makanan seperti nasi goreng dan nasi ayam masih tetap," jelas Edo.

Berbeda dengan itu, pedagang nasi goreng madura Imam mengatakan terpaksa harus menaikkan harga jual makanan. "Sebelumnya nasi goreng ayam Rp14 ribu sekarang naik seribu jadi Rp15 ribu per porsi," tukasnya.(OL-4)