Menikmati Aneka Ragam Kopi Khas Nusantara di Summarecon Mall Bekasi

SEJAK zaman dahulu, kopi merupakan salah satu minuman favorit bagi banyak orang. Bahkan di era modern sekarang ini, tren minum kopi terus berkembang di kalangan milenial.

Dalam event kali ini, Summarecon Mall Bekasi kembali menghadirkan event yang bertajuk “Bekasi Coffee Week” yang berlangsung pada 3-6 Maret 2022.

Para pengunjung dapat menikmati beragam jenis kopi dari para pedagang UMKM serta talkshow, workshop, competitions dan juga hiburan musik & standup comedy. Event Bekasi Coffee Week ini digelar di dua tempat yaitu area The Oval dan The Downtown Walk.

Ugi Cahyono selaku Center Director Summarecon Mall Bekasi mengatakan “Bekasi Coffee Week digelar sebagai wujud dukungan dan apresiasi terhadap industri kopi di tanah air, khususnya di Bekasi."

"Para pengunjung dapat menikmati sajian kopi favorit sambil sharing ilmu dan mempelajari tentang kopi lebih dalam bersama para ahli yang sudah berpengalaman di bidang kopi," jelasnya.

"Penampilan musik akustik dan juga standup comedy dihadirkan untuk menambah kemeriahan acara sekaligus memberikan alternatif hiburan saat para pengunjung berada di Summarecon Mall Bekasi,” tutur Ugi.

Coffee Corner

Memasuki area The Oval pengunjung akan disambut aroma kopi dan dekorasi bernuansa natural yang terbuat dari kayu dengan hiasan gantungan lampu yang cantik. Di area ini terdapat 18 booth dari para pedagang UMKM kopi diantaranya ada Pavoni Specialty Coffee, Temu Kamu Coffee,

Menanti Kopi, Padusi Coffee, Tetirah Supplies.co dan masih banyak lagi yang lainnya. Bekasi Coffee Week menghadirkan beraneka jenis kopi lokal yang tersebar di Indonesia seperti kopi Aceh Gayo, Toraja, Kintamani, Wamena dan masih banyak lagi.

Selain itu ada juga area Green House by Klasik Beans, para pengunjung dapat belajar tentang kopi secara langsung dari para petani kopi.

Pengunjung juga dapat melihat kompetisi antar barista yang diadakan di antaranya Latte Art Throwdown dan Manual Brew Battle dengan total hadiah hingga Rp15 juta.

Tak hanya itu, pengunjung juga dapat menikmati keseruan event Bekasi Coffee Week di area lainnya yaitu di The Downtown Walk (dekat panggung utama).

Terdapat Pasar KOOPI yang di antaranya hadir Petani Kopi & UMKM yang menyajikan ragam pilihan biji kopi segar dan beragam olahan kopi langsung dari para petani.

Berbelanja di Bekasi Coffee Week semakin seru dengan hadirnya program belanja minimal transaksi Rp. 50.000, pengunjung akan mendapatkan voucher GoPay senilai Rp50.000 yang dapat digunakan di Bekasi Food City & The Food Temptation.

Pengunjung dapat mengambil voucher GoPay ini di customer care lantai dasar area The Oval depan Pizza Marzano.

Talkshow, Workshop & Entertainment

Selain menghadirkan berbagai pilihan kopi, Bekasi Coffee Week juga mengajak tokoh inspiratif untuk berbagi ilmu tentang kopi dalam sesi Coffee Talk bersama Eko Purnomowidi (Senior Advisor Klasik Beans Cooperative) pada 4 Maret, pukul 19.00 WIB dan Coffee Talk bersama Ayi Sutedja (Pegiat Kopi Puntang & Peraih Medali Perunggu AVPA PARIS 2021) pada 5 Maret, pukul 17.00 WIB.

Para pengunjung juga bisa mengikuti kegiatan Workshop by Indonesia Coffee Academy untuk belajar lebih dalam tentang cara membuat Latte Art, Manual Brewing, tes mencium aroma kopi (Sensory/Aroma Lab) dan mengobservasi rasa kopi (Cupping). Workshop ini dibuka untuk umum dan tanpa biaya.

Acara semakin meriah dengan hadirnya Stand Up Comedy by Stand Up Indo Bekasi (5 Maret, pukul 19.00 WIB) dan Acoustic Performance (3-6 Maret, pukul 20.00 WIB).

Untuk mendapatkan informasi terbaru tentang Bekasi Coffee Week 2022, pengunjung dapat follow akun Instagram @summareconmal.bekasi. (RO/OL-09)