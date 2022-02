Warga di Perumahan Kebon Jeruk Indah Sudah Sembuh dari Covid-19

CAMAT Kembangan, Joko Muliono, bakal melakukan evaluasi lockdown terhadap dua zona merah, yakni perumahan Kebon Jeruk Indah dan Apartemen Belmont.

Joko menjelaskan, sebelumnya di RT08/RW07 Perumahan Kebon Jeruk Indah, Kelurahan Srengseng terdapat 20 warga yang positif covid-19 dan masuk zona merah.

"Namun, data zona merah itu baru turun Rabu (9/2) lalu. Datanya per Senin (7/2) tapi baru turun Rabu. Lalu Kamis (10/2) kami lockdown. Nah, sementara itu lockdown kan harusnya tujuh hari. Kami mau evaluasi apakah ini ikut tanggal per Senin atau ikut tanggal per Rabu. Data zona merah biasanya terbit lagi setiap Senin," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (13/2).

Di sisi lain, ia menuturkan satu keluarga yang dikunjungi pada Rabu (9/2) lalu sebenarnya sudah negatif covid-19. Sehingga, jumlah rumah yang memiliki kasus aktif sudah berkurang.

"Jadi sudah tidak lebih dari lima rumah yang ada kasus aktifnya. Otomatis kan masuk zona oranye. Makanya nanti kami konfirmasi ke Dinas Kesehatan apakah lockdown bisa dibuka dan status zona merahnya bisa berkurang," tutur Joko.

Hal yang sama juga akan dilakukan pada Apartemen Belmont. Ada 14 orang terpapar covid-19 yang tinggal di 11 unit apartemen tersebut.

"Kami akan cek lagi apakah sudah sembuh atau belum. Kalau banyak yang sudah sembuh kan lockdown bisa ditiadakan," imbuhnya.

Menurut dia, meskipun ada lonjakan kasus covid-19 saat ini di Kecamatan Kembangan, para warga yang terpapar tidak memiliki gejala yang berat. Lonjakan pun tidak separah tahun lalu.

"Di Perumahan Kebon Jeruk Indah maupun di apartemen semuanya isoman di rumah masing-masing. Umumnya gejala ringan saja. Jadi tidak separah tahun lalu," paparnya.

Namun, ia mengimbau agar warga tetap waspada dan meningkatkan disiplin protokol kesehatan selama beraktivitas di luar rumah. (OL-13)

Baca Juga: Jakpus Episentrum Penularan Covid, DKI: Wilayah Perkantoran