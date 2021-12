Perluas Edukasi Perawatan Mata, Kasoem Vision Care Perbarui Layanan Cabang Bogor 

KASOEM Vision Care terus melebarkan sayap dengan membuka cabang di Botani Square Mall Lantai 1, Kota Bogor, Sabtu (4/12). Cabang ini merupakan perpindahan lokasi dari yang awalnya di lantai Ground Floor (GF).

Layanan Vision Care mengandalkan layanan perawatan penglihatan berkesinambungan dengan pemeriksaan mata yang detail serta solusi produk kacamata yang variatif dan terjangkau untuk segala usia.

CEO Kasoem Vision Care Trista Mutia Kasoem mengatakan, pengguna layanan Kasoem akan dibantu mengkonsultasikan kesehatan penglihatan dengan para tenaga ahli yang profesional, salah satunya mendapatkan layanan pemeriksaan dan screening penglihatan yang detail seperti pemeriksaan lapang pandang, kontra sensitivitas, binokuler, strabitmus hingga pemeriksaan lensa kontak.

"Dengan pindahnya lokasi Kasoem Vision Care di lantai 1 ini, kami berharap dapat memberikan layanan lebih optimal kepada seluruh masyarakat Bogor, khususnya yang datang ke Botani Square Mall untuk bisa merasakan langsung pengalaman pemeriksaan Vision Care pertama di Indonesia," ujar Trista dalam keterangannya, Sabtu (4/12).

Trista menambahkan, dengan membuka layanan baru di Botani Square, pengunjung pusat perbelanjaan itu bisa berbelanja bersama keluarga diselingi juga dengan pemeriksaan mata yang akurat oleh team Kasoem Vision Care yang profesional.

Trista juga mengungkapkan dengan dibukanya Kasoem Vision Care di Botani Square, diharapkan mampu memberikan edukasi pentingnya pemeriksaan dini pada mata, khususnya anak-anak. Mata adalah salah satu indera yang vital dan penting untuk dilakukan perawatan secara berkala.

Selain itu, Kasoem Vision Care juga bekerja sama dengan Essilor Indonesia melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) kepada 300 siswa-siswi dari Pesantren Al-Umm Aswaja. Bantuan itu berupa pemeriksaan mata lengkap dan juga kacamata secara gratis jika ada gangguan penglihatan pada siswa-siswi tersebut.

"Kami bersama Kasoem Vision Care memiliki tanggung jawab untuk menjadikan penerus bangsa ini, yaitu adik-adik siswa SMP dan SMA dari Pesantren Al-Umm Aswaja bisa mendapatkan akses penglihatan terbaik, sehingga aktivitas belajar dan impian meraih cita-cita bisa terwujud," kata Country Marketing & EPS Manager Essilor Indonesia, Dailami Azis.

Pada kesempatan ini, Kasoem Vision Care juga menyiapkan berbagai promosi yang menarik untuk sahabat Kasoem yang hadir di Botani Square Mall, di antaranya buy one get two, beli frame gratis lensa, promo cashback bagi yang sudah vaksin, beli kacamata free sunglass dan juga promo beli kacamata dapat motor yang akan diundi pada Februari 2022. (RO/OL-7)