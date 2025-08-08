Prosedur RLE untuk Mengembalikan Produktivitas dan Kualitas Hidup Penyandang Presbiopia 

JEC Eye Hospitals and Clinics memperkenalkan prosedur Refractive Lens Exchange (RLE) berupa penggantian lensa mata yang bertujuan mengurangi kebutuhan kacamata/lensa kontak. (MI/HO)

SEKITAR 86,3 juta populasi Indonesia berusia 45 tahun ke atas terancam presbiopia atau mata tua, yakni penurunan kemampuan akomodasi lensa mata yang menyebabkan kesulitan melihat benda dekat.

Penggunaan kacamata dianggap sebagai solusi lazim bagi para penyandangnya - yang sayangnya berpotensi menghambat aktivitas, bahkan menurunkan kualitas hidup.

Mendobrak pandangan umum tersebut, JEC Eye Hospitals and Clinics memperkenalkan prosedur Refractive Lens Exchange (RLE) berupa penggantian lensa mata yang bertujuan mengurangi kebutuhan kacamata/lensa kontak.

Diperkuat teknologi Femtosecond Laser-Assisted Cataract Surgery (FLACS) yang berpresisi tinggi dan minim risiko, prosedur RLE memungkinkan kalangan pasien presbiopia segera terbebas dari ketergantungan berkacamata atau menggunakan lensa kontak.

Dokter Subspesialis Katarak, Lensa dan Bedah Refraktif JEC Eye Hospitals and Clinics sekaligus Kepala Klinik Utama Mata JEC @ Bekasi Nashrul Ihsan mengatakan, “Prevalensi presbiopia secara global terus meningkat seiring bertambahnya harapan hidup dan intensitas tuntutan penglihatan dekat di era modern, seperti penggunaan ponsel. Padahal kalangan 45 tahun ke atas biasanya mulai menjalani usia emas lantaran berada di puncak periode produktif, atau sedang menikmati masa senior bersama keluarga. Lebih dari sekadar membatasi aktivitas keseharian, presbiopia bisa berdampak secara psikologis, bahkan ekonomi.”

Prevalensi presbiopia pada usia 45 tahun ke atas mencapai 83%. Diestimasi, pada 2030 mendatang, sekitar 2,1 miliar orang.

Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa pasien presbiopia, baik di negara berpenghasilan tinggi maupun rendah, mengalami penurunan kualitas hidup. Presbiopia yang tidak terkoreksi mengakibatkan penderita dua kali lebih sulit melakukan tugas-tugas yang membutuhkan penglihatan jarak dekat.

Kesulitan ini meningkat hingga delapan kali lipat untuk tugas penglihatan jarak dekat yang sangat intens. Lebih-lebih, 12% pasien presbiopia memerlukan bantuan dalam menjalankan tugas rutin, yang pada akhirnya dapat memicu tekanan mental dan penurunan harga diri.

Presbiopia memiliki gejala khas yang mudah dikenali dalam keseharian, antara lain kesulitan melihat objek atau tulisan pada jarak dekat.

Secara naluriah, penderitanya akan menjauhkan objek tersebut agar dapat terlihat/terbaca dengan lebih jelas. Kondisi ini sering disertai dengan gejala sekunder berupa kelelahan mata, sakit kepala setelah membaca atau melakukan pekerjaan detail dengan fokus pandangan jarak dekat (seperti memasukkan benang ke jarum atau membaca label barang berhuruf kecil).

Presbiopia juga membuat penderita membutuhkan pencahayaan yang lebih terang saat membaca. Gejala-gejala ini umumnya mulai muncul secara bertahap pada usia 40-an dan menjadi semakin nyata setelah usia 45 tahun, sejalan dengan proses penurunan kemampuan akomodasi lensa mata yang merupakan bagian alami dari proses penuaan.

Dari sisi dampak ekonomi, studi yang mengkaji beban global hilangnya produktivitas akibat presbiopia yang tidak dikoreksi menemukan, di antara individu berusia 50 tahun ke bawah, terdapat potensi hilangnya produktivitas terkait sebesar US$11 miliar.

Pada mereka yang berusia 65 tahun ke bawah yang merupakan presbiopia yang tidak diobati, potensi hilangnya produktivitas diperkirakan sebesar USD 25,4 miliar jika semuanya diasumsikan produktif.

“Imbas presbiopia melibatkan komponen psikologis karena penyandangnya menganggap opsi kacamata bifokal sangatlah tidak menarik, dan seolah menandai penuaan. Sementara, rata-rata penderita presbiopia masih menjalani gaya hidup aktif sehingga penggunaan kacamata dapat menghalangi performa dalam beraktivitas. RLE menjadi prosedur ideal bagi mereka yang tidak nyaman mengenakan kacamata dan menginginkan solusi jangka panjang,” papar Nashrul.

RLE merupakan prosedur penggantian lensa alami mata yang sudah tidak berfungsi optimal dengan lensa tanam (intraokular lens/IOL). Keandalan prosedur RLE tak hanya efektif untuk mengoreksi presbiopia, tetapi juga gangguan refraksi lainnya, seperti mata minus (miopia), mata plus (hipermetropia), dan silinder (astigmatisme) - semuanya dalam satu tindakan.

Nashrul menambahkan, “RLE sangat direkomendasikan untuk pasien yang mengalami perubahan penglihatan akibat proses penuaan. Bukan itu saja, RLE juga menjadi satu-satunya pilihan dalam kasus-kasus khusus yang sudah tak tertangani LASIK atau SMILE Pro. Misalnya, penderita miopia ekstrem dengan kondisi minus 20.”

Keunggulan lain RLE, dari tingkat keberhasilan tindakan, rasionya mencapai 98,5%. Risiko 1,5% komplikasi operasi biasanya bisa dikoreksi dengan operasi lanjutan.

Dari sisi pasien, 95% mengaku puas dengan hasil tindakan dan berpendapat RLE telah mengubah hidup mereka. Selain itu, 4 dari 5 pasien juga sudah tidak lagi membutuhkan kacamata setelah mendapatkan prosedur RLE.

Penerapan prosedur RLE di jaringan JEC Eye Hospitals and Clinics diperkuat teknologi Femtosecond Laser-Assisted Cataract Surgery (FLACS) yang berpresisi tinggi dan minim risiko, dengan waktu pemulihan yang lebih cepat.

Tergantung kondisi masing-masing pasien, waktu tindakan RLE berbasis FLACS cenderung cukup singkat (berkisar 10-15 menit per mata). Saat ini, layanan RLE dengan FLACS telah tersedia di RS Mata JEC @ Menteng, RS Mata JEC @ Kedoya dan RS Mata JEC Orbita @ Makassar, sedangkan prosedur RLE bisa didapatkan di seluruh cabang JEC.

Dalam tata laksana prosedur RLE, pemilihan lensa tanam mengombinasikan kebutuhan visual pasien secara personal dan rekomendasi dokter spesialis mata, demi mencapai hasil penglihatan yang optimal - sesuai gaya hidup masing-masing pasien. Tidak bisa disamaratakan!

Ragam pilihan teknologi lensa tanam di JEC meliputi:

IOL Multifocal

Lensa Multifocal hadir menyempurnakan hasil kualitas penglihatan pada operasi katarak. IOL ini mampu menghilangkan gangguan kacamata presbiopia, miopia dan hiperopia dalam satu kali tindakan sehingga penglihatan dekat untuk membaca, penglihatan menengah seperti aktivitas menggunakan komputer serta penglihatan jauh akan lebih baik tanpa perlu menggunakan kacamata setelah tindakan operasi katarak.

IOL Extended Depth of Focus (EDOF)

Menyerupai lensa Multifocal, lensa ini memberikan penglihatan yang lebih alami dengan jangkauan jelas dari jarak jauh hingga menengah lebih dominan dibanding penglihatan dekatnya. IOL EDOF dirancang untuk mengurangi efek silau sehingga beraktivitas sehari-hari menjadi lebih nyaman.

IOL Monofocal

Lensa Non-Aspheric - bekerja untuk mengoreksi gangguan rabun jauh, tetapi masih mempunyai aberasi atau bias yang tinggi.

Lensa Aspheric - memberikan kualitas penglihatan melalui kontras warna yang lebih baik dibanding lensa Non-Aspheric.

Lensa Monofocal Plus - tak hanya memperbaiki penglihatan jauh, lensa ini juga dapat mengakomodir hingga penglihatan menengah, seperti kegiatan menggunakan komputer, memasak, bercermin, dil.

IOL Toric - berfungsi untuk mengoreksi gangguan kacamata astigmatisme atau silindris dalam satu prosedur operasi.

Kepala Divisi Marketing and Communication JEC Group Mubadiyah menyatakan, "Hadirnya RLE mencerminkan kepeloporan JEC dalam menyediakan solusi kesehatan mata di Indonesia yang berbasis teknologi mutakhir dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup pasien. Seluruh proses dilakukan dengan pendekatan individual guna memastikan pasien mendapatkan penanganan yang selaras dengan kondisi mata dan gaya hidup mereka. Kami optimistis, melalui RLE dan FLACS, masyarakat Indonesia usia 45 tahun ke atas, khususnya penyandang presbiopia ataupun gangguan refraksi lainnya, memiliki opsi untuk mendapatkan kembali penglihatan yang nyaman dan produktivitas yang optimal sehingga lebih berdaya menjalani usia emasnya dengan berkualitas." (Z-1)