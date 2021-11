Bantu Lestarikan Kuliner Nusantara, Hublife Hadirkan Festival Glodok Pancoran

SEBAGAI negara yang memiliki beragam suku, Indonesia sejatinya kaya akan berbagai warisan budaya, salah satunya adalah dalam bentuk kuliner. Karena itu sangat penting melestarikan budaya kuliner itu agar bisa tetap dikenal anak cucu.

Berangkat dari situ Hublife kembali menghadirkan konsep acara yang unik dan menarik untuk pecinta kuliner di Jakarta. Dengan menggandeng JIISCOMM selaku penggiat kuliner nusantara, Hublife mengadakan Festival Glodok Pancoran, sebuah festival kuliner yang menyajikan lebih dari 20 legenda kuliner yang setia mempertahankan cita rasa otentik turun temurun dari kawasan Glodok dan sekitarnya.

Sekilas tentang Glodok, merupakan kawasan yang memiliki peran penting dalam proses berdirinya kota Batavia hingga berkembang menjadi Kota Jakarta. Di masa pemerintahan Kolonial Belanda, kawasan Pancoran Glodok adalah pintu gerbang utama menuju Kota Batavia dari arah Selatan. Glodok Pancoran tentunya juga memiliki sejarah kuliner yang mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat dari masanya hingga saat ini.

Ada yang bertahan ada yang hilang dan kuliner glodok pancoran saat ini dikenal memiliki kuliner legenda yang lezat dengan citarasa peranakan yang tetap mempertahankan warisan resep-resep leluhurnya.

“Kali ini, kami ingin mengangkat kuliner-kuliner legendaris Jakarta dari kawasan Glodok Pancoran, untuk melestarikan kelezatan kuliner lokal sebagai bagian dari warisan budaya nusantara. Maka dari itu, kami berkolaborasi dengan JIISCOMM selaku penggiat kuliner nusantara di Hublife. Di acara ini customer dapat menikmati berbagai promo menarik diataranya: diskon 30% dengan Shoppe Pay, Promo Goceng dan All You can Eat,” kata Deputy GM Business Development & Casual Leasing ASRI, Nazira C Noer.

Food Market adalah area yang terletak di lantai 1 Hublife. Area ini memang disiapkan untuk para pengusaha kuliner lokal yang ingin mengembangkan bisnisnya di Mall. Setiap bulan Hublife menghadirkan tema kuliner yang berbeda mulai dari tema kuliner Indonesia, Japanese Food, Korean Food, Sweet & Savoury Festival, Festival Croffle dan tema menarik lainnya.

“Melalui acara ini kami berharap bisa menjadi surga kuliner di Jakarta Barat. Selain melalui acara menarik seperti ini dan beberapa tenant yang sudah ada di Hublife seperti: Maystar, Beer Garden, Toby’s Estate, Yoridori, Hub Bite Foodtown, Hublife kedepannya akan semakin lengkap lagi dengan kehadiran restoran-restoran yang dinantikan masyarakat seperti: Magal, Suji Suan Cai Yu dan Kokumi," tambah Deputy GM Leasing ASRI, Dahlia Salim.

"Selain menikmati sajian kuliner legendaris, di acara opening Festival Glodok Pancoran juga dimeriahkan oleh Oriental Choir dari Voice of Indonesia, Lion Dance Kong Ha Hong, Cooking Demo dari Chef Fook Sin (Executive Chef dari Swissotel Jakarta PIK Avenue), iDance Dance Performance dan dihadiri oleh perwakilan Koko Cici Jakarta yang merupakan duta sosial, pariwisata dan budaya Tionghoa. Setiap harinya, pengunjung juga dapat menikmati berbagai acara menarik seperti akustik band, DJ dan Instagram Challenge berhadiah Rp1.500.000,-. Kami juga mengajak pengunjung untuk tetap ke mall dengan aman dan nyaman dengan mengikuti peraturan pemerintah yaitu wajib menunjukkan vaksin melalui aplikasi PeduliLindungi dan pembatasan pengunjung di restauran sebesar 75%,” ujarnya. (Ant/A-1)