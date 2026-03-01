Microwave 4-in-1: Solusi Memasak Praktis Tanpa Mengorbankan Kesehatan Keluarga

(Dok. Toshiba)

DI tengah kesibukan sehari-hari, banyak keluarga menghadapi dilema yang sama, yakni menyajikan makanan yang sehat, namun waktu untuk memasak sering kali terbatas. Tidak sedikit yang akhirnya memilih makanan cepat saji, gorengan, atau minuman manis karena dianggap lebih praktis. Padahal, konsumsi makanan seperti ini secara berlebihan dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, mulai dari kolesterol hingga gangguan metabolisme.

Kesadaran akan pentingnya pola makan yang lebih sehat kini semakin meningkat. Banyak keluarga mulai mencari cara agar tetap bisa menyajikan makanan rumahan yang fresh dan bernutrisi tanpa harus melalui proses memasak yang panjang dan rumit. Di sinilah teknologi dapur modern mulai memainkan peran penting dalam membantu aktivitas memasak sehari-hari.

Peralatan dapur yang semakin cerdas kini tidak hanya mempermudah proses memasak, tetapi juga membuka lebih banyak pilihan metode pengolahan makanan yang lebih sehat, seperti mengukus, memanggang, hingga memasak dengan sedikit minyak. Dengan satu perangkat yang multifungsi, keluarga dapat lebih leluasa mengeksplorasi menu tanpa harus memenuhi dapur dengan banyak alat.

Baca juga : Rumah Elegan dan Minimalis Jadi Tren, Estetika Produk Elektronik Jadi Pilihan

Menjawab kebutuhan tersebut, Toshiba menghadirkan microwave 4in1 bergaya Japandi dalam warna Fuji White yang sleek dan elegan. Desainnya mengusung perpaduan estetika Jepang dan Skandinavia yang minimalis, bersih, namun tetap hangat.

Microwave Toshiba ini tidak hanya berfungsi sebagai alat memasak, tetapi juga mempercantik tampilan dapur modern. Perangkat ini juga dilengkapi layar digital yang jernih mudah digunakan, menghadirkan perpaduan antara desain yang indah, kemudahan penggunaan, dan performa yang optimal.

"Microwave ini dirancang sebagai perangkat 4-in-1 yang memungkinkan berbagai metode memasak dalam satu alat, mulai dari air fry, steam, grill, hingga baking, sehingga pengguna dapat mengolah beragam hidangan dengan lebih praktis," ujar Edgar Ong, Product Manager Microwave Toshiba Lifestyle Indonesia.

Baca juga : Perpaduan Estetika Jepang-Skandinavia Jadi Tren Masyarakat Urban

Untuk kamu yang suka gorengan, kini bisa tetap menikmati makanan yang renyah dengan cara yang lebih sehat. Fitur Air Fry memungkinkan memasak dengan sedikit minyak, sehingga hasilnya tetap crispy di luar tanpa harus digoreng seperti biasa.

Kalau ingin masak yang lebih ringan dan bernutrisi, kamu juga bisa dengan mudah mengukus berbagai bahan seperti sayuran atau ikan dengan fitur Steam. Prosesnya jadi lebih praktis tanpa perlu alat tambahan, dan hasil masakan tetap terasa segar.

Untuk hidangan panggang, fitur Grill membantu membuat menu seperti ayam panggang atau lasagna dengan hasil yang matang merata, bagian luar terasa lebih garing, namun tetap lembut dan juicy di dalam.

Selain itu, kamu juga bisa membuat kue seperti bolu dengan hasil yang matang sempurna. Panas tersebar secara merata sehingga tekstur kue tetap lembut dan tidak kering.

Bahkan untuk bahan makanan beku, fitur Defrost membantu mencairkannya lebih cepat dan merata, hingga 40% lebih efisien dibandingkan cara konvensional.

Kinerja perangkat ini juga didukung oleh teknologi Origin Inverter yang menghadirkan daya lebih presisi dan stabil, sekaligus bekerja lebih ringan dan senyap dengan rentang tegangan luas 170–270V sehingga tetap optimal digunakan dalam berbagai kondisi listrik rumah tangga.

Dilengkapi 47 preset menu dan terhubung dengan aplikasi TSmartLife, pengguna bisa langsung memilih berbagai inspirasi menu sekaligus mengatur waktu dan metode memasak secara otomatis, sehingga proses memasak jadi jauh lebih praktis dan minim repot.

Dengan perpaduan desain elegan, teknologi memasak modern, dan konektivitas pintar, perangkat ini menunjukkan bagaimana teknologi dapur dapat membantu keluarga menghadirkan makanan rumahan yang lebih sehat tanpa mengorbankan kepraktisan. (E-1)