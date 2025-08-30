Toshiba Luncurkan Kulkas Jumbo Kapasitas Terbesar di ASEAN

Toshiba meluncurkan kulkas terbaru Nature Pure Series dengan kapasitas jumbo 711 liter, kebutuhan belanja keluarga untuk dua minggu bisa langsung tersimpan rapi di satu tempat.(Dok. Toshiba)

HAMPIR semua keluarga di Indonesia pasti pernah mengalami momen kulkas yang sudah terasa penuh sesak saat tiba hari belanja bulanan. Kotak makan ditumpuk seadanya, botol minuman dipindah ke sana-sini, bahkan stok sayur dan daging harus dipaksa masuk ke ruang sempit. Akibatnya, penyimpanan jadi kurang optimal, makanan lebih cepat layu, dan akhirnya harus lebih sering bolak-balik ke supermarket.

Situasi seperti ini terasa semakin merepotkan saat menjelang liburan, acara keluarga, atau ketika harus menyiapkan stok makanan untuk satu rumah. Kulkas yang seharusnya jadi pusat penyimpanan malah membuat pusing karena kapasitasnya terbatas.

Menjawab kebutuhan tersebut, Toshiba telah meluncurkan kulkas terbaru Nature Pure Series dengan kapasitas jumbo 711 liter. Bayangkan, kebutuhan belanja keluarga untuk dua minggu bisa langsung tersimpan rapi di satu tempat. Mulai dari buah, sayur, daging, hingga minuman untuk pesta keluarga, semuanya muat tanpa perlu dipadatkan.

"Kami memahami tantangan banyak keluarga Indonesia yang sering menghadapi keterbatasan ruang penyimpanan makanan. Kehadiran kulkas ini sekaligus memperkuat komitmen Toshiba untuk selalu menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia," ujar Product Manager Refrigerator Toshiba Lifestyle Indonesia, Puput Chandra Erlinda.

Tak hanya soal ruang ekstra, kulkas ini juga punya teknologi PureAIR dan PureAIR Turbo yang mampu mensterilkan udara hingga 99,99%. Jadi, bau menyengat dari makanan khas seperti rendang, bahkan durian, bisa hilang seketika.

Dengan mode turbo, udara kulkas bisa dibersihkan tiga kali lebih cepat hanya dengan satu klik dan sistemnya juga bekerja otomatis setiap jam. Hasilnya, sayur tetap renyah, buah tidak cepat layu, dan bahan makanan lain tetap segar lebih lama.

Buat keluarga modern, fitur ini berarti banyak, lebih hemat waktu karena tidak perlu sering belanja, lebih praktis saat menyiapkan acara, dan lebih tenang karena stok makanan tersimpan aman. Ditambah lagi, kulkas empat pintu kapasitas 711 liter ini tercatat sebagai yang terbesar di Indonesia, bahkan sudah masuk rekor MURI.

Toshiba mengeluarkan kulkas 711 liter dalam versi side by side GR-RS910WI-PMV-(06) dan empat pintu GR-RF900WI-PMV-06, menjadikannya kulkas berkapasitas terbesar No 1 di ASEAN, berdasarkan data per Februari 2025.

Pada akhirnya, kulkas ini bukan hanya tentang ukuran jumbo atau teknologi canggih. Lebih dari itu, Toshiba Nature Pure Series hadir sebagai jawaban untuk hidup yang lebih praktis, sehat, dan nyaman.

"Jadi, enggak ada lagi drama stok makanan saat keluarga datang berkunjung. Semua bisa di-handle dengan satu kulkas Toshiba Nature Pure Series," kata Puput. (E-1)