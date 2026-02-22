War Takjil 2026! Ini 7 Lokasi Legendaris di Jakarta yang Wajib Masuk List Bukber Kamu.

Pasar Benhil(MI/Usman Iskandar)

Memasuki bulan suci Ramadan 2026, antusiasme warga Jakarta untuk berburu kuliner berbuka puasa semakin meningkat. Tidak hanya mencari rasa yang lezat, warga kini lebih selektif dalam memilih tempat bukber yang nyaman, memiliki akses mudah, serta atmosfer yang mendukung untuk bersilaturahmi.

Sentra Takjil Terpopuler di Jakarta

Fenomena "War Takjil" kembali menghiasi sudut-sudut kota. Berikut adalah beberapa lokasi yang wajib Anda kunjungi untuk mendapatkan sajian pembuka terbaik:

Lokasi Menu Andalan Akses Transportasi Pasar Benhil (Pusat) Bubur Kampiun, Sosis Solo MRT Bendungan Hilir Jalan Panjang (Barat) Sop Buah, Es Blewah TransJakarta Koridor 8 Pasar Rawamangun (Timur) Kue Talam, Lupis Ketan LRT Velodrome Pasar Santa (Selatan) Jajanan Kekinian, Es Teler MRT Blok M BCA

Rekomendasi Tempat Bukber Hits 2026

Bagi Anda yang berencana mengadakan buka puasa bersama, berikut adalah pilihan kategori restoran yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan:

1. Restoran Keluarga & Rombongan Besar

Untuk kenyamanan anggota keluarga lintas generasi, pilih tempat dengan area luas. Bandar Djakarta di kawasan Ancol atau PIK 2 menjadi favorit karena kesegaran seafood-nya. Selain itu, Pagi Sore tetap menjadi pilihan utama bagi pencinta masakan Minang premium dengan fasilitas musala yang sangat bersih.

2. Kafe Estetik untuk Reuni & Anak Muda

Kawasan Senopati dan Tebet menawarkan banyak pilihan kafe dengan konsep rooftop atau semi-outdoor. Kalia di Tebet menawarkan desain modern-industrial yang sangat pas untuk konten media sosial, sementara Abunawas di Kemang memberikan pengalaman otentik hidangan Timur Tengah bagi Anda yang ingin suasana berbeda.

Tips Pro: Gunakan aplikasi reservasi digital untuk mengamankan meja minimal 3 hari sebelum hari-H, terutama untuk akhir pekan. Pastikan Anda sudah tiba di lokasi 30 menit sebelum azan Maghrib untuk menghindari keterlambatan akibat kemacetan.

FAQ: People Also Ask

Di mana tempat bukber yang ramah di kantong?

Kawasan Blok M Square dan Tebet menyediakan banyak pilihan kuliner mulai dari Mata Uang Rupiah 50.000 per orang dengan rasa yang tetap terjaga.

Kapan waktu terbaik untuk berburu takjil?

Waktu terbaik adalah antara pukul 15.30 hingga 16.30 WIB. Setelah jam tersebut, stok menu favorit biasanya mulai menipis dan kerumunan semakin padat.

Apakah semua tempat takjil menerima pembayaran non-tunai?

Hampir 90% pedagang di sentra takjil besar seperti Benhil dan Rawamangun sudah menyediakan QRIS untuk memudahkan transaksi di tengah keramaian.

Kesimpulan

Ramadan 2026 di Jakarta menawarkan keragaman kuliner yang luar biasa, mulai dari pasar tradisional hingga restoran mewah. Dengan perencanaan yang matang, pemilihan transportasi yang tepat, dan reservasi lebih awal, momen buka puasa bersama akan menjadi pengalaman yang menyenangkan dan berkesan.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.

